罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

▲格林、柯爾攜手合作多年。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA交易截止日倒數之際，金州勇士內部氣氛明顯緊繃，總教練柯爾（Steve Kerr） 公開坦言，本季交易截止日「比多數年份都要困難」，而焦點之一，正是生涯首次被正式捲入交易討論的老將前鋒格林（Draymond Green）。

勇士被外界點名有意在交易截止日前做出震撼級補強，其中包括以重磅資產換取公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。相關傳聞漫天，使得勇士隊更衣室在交易結果未明朗前，陷入一種「等待裁決」的狀態。

根據《ESPN》勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）指出，勇士確實已在2月5日交易截止日前的多項討論中，將格林納入潛在交易架構，且主要方向圍繞在字母哥案，這也是格林效力勇士14年來，首次在截止日前被正式列入核心交易談判名單。

柯爾在勇士截止日前最後一戰前受訪時，直言這樣的情況對球員而言並不容易，「我昨天有找他稍微聊了一下。」柯爾表示，「只是試著了解外界的情況、事情的進展，如果我需要介入說些什麼，或是找球員聊聊，我就會去做。」

柯爾也補充，自他執教勇士以來，這是第一次真正感受到格林的名字被認真放進交易討論，「這確實不一樣，但這同時也是聯盟的一部分，幾乎每位球員的職涯都會經歷被點名討論的時刻，但對他來說這是第一次，因此確實有些不同。」

在交易結構方面，雖然外界曾推測勇士可能圍繞本季已報銷的巴特勒（Jimmy Butler）進行操作，不過《The Athletic》記者弗里德爾（Nick Friedell）指出，勇士已向巴特勒釋出訊號，並不打算在截止日前交易他。

在此情況下，若勇士真要完成等級相符的交易，勢必得動用格林合約，並搭配其他薪資與選秀權，才能讓交易在規則上成立。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）也指出，相較於巴特勒，公鹿更偏好格林作為資產，一方面是合約規模較具彈性，另一方面則是未來仍有轉手換取選秀權或年輕戰力的可能性。甚至有聯盟高層私下評估，格林仍可能換回首輪選秀權。

目前勇士已向公鹿提出以格林為核心的交易方案，內容包括多枚延伸至「後柯瑞（Stephen Curry） 時代」的無保護首輪籤。不過最終決定權仍掌握在公鹿隊手中，勇士只能靜待對方評估其他競逐球隊的報價。

面對傳聞，格林本人則展現相對冷靜的態度，「我在這裡待了14年，沒有理由坐著擔心要離開，但如果我被交易，那也是這門生意的一部分，不過我不會因此睡不著，昨晚我睡得很好。」

儘管球員與教練對外皆強調「不失眠」，柯爾仍坦言，這種等待兩支球隊決定命運的狀態，本身就相當煎熬，「這是一個很奇怪的職業，本質上充滿流動性。」柯爾說，「這也是每位教練都必須和球員一起去管理、去應對的事情。」

隨著交易截止時間逐漸逼近，勇士是否會為了延續爭冠窗口，而犧牲四冠核心之一，仍有待最終揭曉，在結果出爐前，格林與整支勇士，恐怕都只能繼續待在這段不熟悉、卻真實存在的等待之中。