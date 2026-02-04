美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

▲太空人布朗（Hunter Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，不過美國隊投手戰力出現變數。效力休士頓太空人的王牌右投布朗（Hunter Brown）證實，已婉拒代表美國隊出賽的邀請，選擇留在球隊專心備戰新球季。

外媒指出，布朗日前確實收到美國隊邀請，並在與太空人球團及經紀人波拉斯（Scott Boras）討論後，決定不參加本屆經典賽。布朗表示，自己與球隊對下個賽季有非常明確的目標，希望以最佳狀態迎接完整的大聯盟賽季。

布朗受訪時直言，「我非常感謝這次邀請，但我和太空人對下一季有很清楚的共識，我希望確保自己能以最好的狀態，幫助球隊贏下更多比賽。」

布朗2022年登上大聯盟，隔年起站穩先發輪值，近兩季表現持續攀升，上季更以31場先發、12勝9敗、防禦率2.43、206次三振的成績，名列賽揚獎票選第3名，正式躋身聯盟頂尖投手行列。

知情人士透露，這項決定並非球團強制，而是經過審慎評估後的共識。球團方面考量經典賽賽事強度高、投手負荷大，仍存在一定傷病風險，希望布朗能以最佳身體狀態投入新賽季。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）過去曾兩度代表波多黎各參加WBC，他也理解球員在國際賽與球季準備之間的取捨。球團高層強調，只要球員合約保險無虞，是否參賽仍尊重球員意願，但對投手而言，完整備戰例行賽仍是重要考量。

即便布朗選擇辭退，美國代表隊的先發投手陣容依舊豪華。包括老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）與海盜右投史金斯（Paul Skenes）等賽揚獎級投手坐鎮，仍展現出壓倒性的戰力深度。