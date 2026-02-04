運動雲

打不成了！查普曼資格未過　無緣為英國隊出征WBC

▲波士頓紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波士頓紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

原本被看好將出戰下月世界棒球經典賽（WBC）的紅襪球星 「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman），最終確定無緣參賽。根據多方消息指出，他因資格問題，確定未能列入名單。

知情人士透露，查普曼所提交的相關文件「未符合血統認定標準」，因此遭到否決。依照過往WBC規定，球員須符合其中之一條件，包括具該國國籍或永久居留身分、出生於該國或其屬地、至少一名父母出生或為該國公民，或能提出有利於取得該國國籍或護照的證明。

外媒去年12月曾報導，查普曼原被認為可透過家族背景取得英國代表資格，原因在於其祖父母自牙買加移民至古巴，而牙買加在1962年前仍為英國殖民地。不過，最終該申請仍遭駁回。

消息人士指出，查普曼出戰本屆WBC的大門已正式關閉，現階段也不可能改披美國隊戰袍。

查普曼無緣參賽的消息，正值各大聯盟球隊與國家隊加緊確認WBC參賽名單之際。本屆賽事將於3月5日開打，但保險與資格審核問題，已讓多支球隊與國家隊陷入變數。嚴格的保險規範甚至一度引發不滿，日前還傳出波多黎各曾考慮退出賽事。各隊名單預計將於周四（美國時間）公布，但相關不確定因素仍使多方處於觀望狀態。

除了查普曼，紅襪體系中也有多名原本表達參賽意願、最終選擇留在球隊春訓營的球員，包括原本可能代表墨西哥的梅爾（Marcelo Mayer），以及可能代表委內瑞拉的納瓦瑞茲（Carlos Narváez）。此外，安東尼（Roman Anthony）、克羅謝（Garrett Crochet）、史托瑞（Trevor Story）、葛雷（Sonny Gray）與奧維多（Johan Oviedo）等人，也都確定不會參加本屆經典賽。

