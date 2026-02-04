明星賽地主隊不會沒球員了　快艇雷納德確定生涯第7度入選

▲洛杉磯快艇雷納德生涯第7次入選明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本屆NBA「全明星周」將在洛杉磯快艇主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行，先前公布的NBA本屆明星賽先發及替補陣容中，快艇都呈現「無人入選」狀態相當尷尬，不過4日NBA主席席爾瓦（Adam Silver）正式宣布，快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）將以替補身分入選，這也將是他生涯第7次入選明星賽行列。

被球迷暱稱為「可愛」的雷納德，雖然休賽季鬧出「陰陽合約」風波，一度引發外界熱議，但2025-26賽季開打後，幾乎打出近年最佳表現，目前每場可貢獻27.6分、6.1籃板、3.6助攻、2.1抄截，投籃命中率49.7%，三分命中率39.1%，罰球命中率91.3%，場均得分來到生涯最佳，更是聯盟當前「抄截王」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正因如此，先前明星賽替補名單出爐，雷納德身為地主球隊快艇當家球星，本季又打出接近「生涯年」優質表現，但卻無法入選明星賽，也被外界視為此次最大遺珠之一。

不過今日聯盟主席席爾瓦親自宣布雷納德以遞補方式入選，將加入「美國隊」陣營，讓球隊能保有至少16人名額，而明星賽地主快艇球迷，也將見證當家球星入選獻藝。