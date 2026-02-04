NBA灰熊發動驚天交易！　最佳防守球員小傑克森轉戰爵士換3首輪

記者杜奕君／綜合報導

曼菲斯灰熊4日發動驚天交易，將陣中曾獲「年度最佳防守球員」，曾兩度拿下年度阻攻王的小傑克森（Jaren Jackson Jr.）送往猶他爵士，換回未來的3個首輪籤。根據美國媒體報導，未來7年內，灰熊將至少擁有12個首輪選秀籤，宣告重建意味十足。

根據《ESPN》報導，灰熊與爵士發動交易，內容包括灰熊送出明星長人小傑克森以及蘭德爾（Jock Landale）、庫查爾（John Konchar）、威廉斯（Vince Williams Jr.）到爵士。

爵士則送出未來3張首輪選秀權，以及今年的新秀後衛小克雷頓（Walter Clayton Jr.）、安德森（Kyle Anderson）、漢崔克斯（Taylor Hendricks）、尼恩（Georges Niang）等人到灰熊。

對於爵士來說，目前在「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）以及本季表現大爆發的主控喬治（Keyonte George）之外，又多了一位頂尖長人小傑克森助陣，等到防守巨塔凱斯勒（Walker Kessler）傷癒歸隊，爵士將在西區展現一定競爭潛力。

至於灰熊方面，送走內線主戰長人小傑克森，未來7年內握有12張首輪選秀籤，已經說明球隊「推倒」重建決心，接下來陣中王牌明星控衛莫蘭特（Ja Morant）交易離隊，恐怕也將只是時間問題。