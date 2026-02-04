邦力多譯名引關注！韓媒：為富邦帶來大量勝利與好處

▲富邦悍將邦力多。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年賽季曾效力韓華鷹隊、留下鮮明印象的外野手邦力多（Luis Liberato），正式展開台灣職棒新篇章。他3日抵達台灣後，除了即將投入春訓備戰新賽季外，他在CPBL使用的中文登錄名也迅速成為話題。

據韓媒《starnews》以「前韓華利貝拉托抵台引發騷動 攻守兼備外野手來了！登錄名為何是『邦力多』？」為題報導，利貝拉托加盟富邦悍將後，球團並未沿用音譯方式，而是為他取了「邦力多」作為中文登錄名。

報導指出，「邦力多」一名結合了球團名稱「富邦」的「邦」，以及象徵利多、優勢局面的「利多」，寓意為「能為球隊帶來勝利與正面效益的存在」，帶有台灣職棒常見的祈福意味，也反映出球團對這名外援的高度期待。

報導提到，富邦悍將之所以積極網羅邦力多，關鍵仍在於他2025年於韓華所展現的即戰力表現。該季中段以替補洋將身分加盟後，他在62場出賽中繳出打擊率0.313、10支全壘打、39分打點，OPS高達0.890，攻守兩端皆展現穩定輸出。

此外，報導也分析，邦力多在KBO賽季結束後，於多明尼加冬季聯盟持續維持火燙手感，進一步提升市場評價，最終促成富邦出手簽下這名外野手。 從「韓華的利貝拉托」轉換身分，成為「富邦的邦力多」，這名KBO出身洋將能否在台灣延續影響力，也成為外界持續關注的焦點。