準備幹大事？灰狼與活塞、公牛完成三方交易　財務瘦身要來追字母哥

▲明尼蘇達灰狼、底特律活塞與芝加哥公牛達成三方協議，老將康利將被送去公牛。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

距離台灣時間 2月6日的NBA交易大限僅剩最後48小時，各隊也開始加快補強腳步，而《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，明尼蘇達灰狼、底特律活塞與芝加哥公牛稍早已經達成協議，將進行三方交易，有4位球員換了東家，而灰狼雖然沒有獲得任何球員，卻成功實現了戰略性的大規模財務「瘦身」，預料將在交易大限前，全力追求「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

稍早灰狼、公牛和活塞完成三方大交易，公牛迎來2022年首輪第5順位新星艾維（Jaden Ivey）與38歲老將康利（Mike Conley Jr.）；東部龍頭底特律活塞則獲得神射手赫爾特（Kevin Huerter）、大前鋒薩里奇（Dario Saric），以及來自灰狼隊的2026年首輪受保護選秀權互換權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於活塞來說，艾威因傷勢困擾導致表現不如預期，本季場均僅剩8.2分，已逐漸邊緣化，活塞教練團轉而追求更穩定的外線火力，引進了本季三分球命中率高達41.4%的赫爾特，搭配具備策應能力的薩里奇，將讓東部龍頭進攻體系更多元。

公牛後場陣容雖然相對飽和，但球隊顯然相當看重艾威（Jaden Ivey）未開發的上限與鳥權（Bird Rights），而引進康利名深受球員愛戴的功勳老將，也被認為是為了穩定年輕陣容的休息室氛圍，薪資專家也分析，公牛巧妙利用了中產特例與薩里奇的薪金匹配完成此案，並額外創造出一個與赫爾特合約等額的交易特例。

而灰狼帳面上看起來雖然完全沒有獲得任何球員，但據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，灰狼送出康利價值1080萬美元的合約後，球隊總薪資成功降至第一奢侈稅線以下約250萬美元，這使得灰狼預計需繳納的豪華稅金額從2400萬美元驟降至僅剩380萬美元。

省下的巨額資金與新產生的交易特例，也是灰狼作為爭奪公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波的最後衝刺，據消息人士指出，灰狼的動作就是要向公鹿證明自己已具備匹配頂級合約的財務條件，同時也保有追逐灰熊控衛莫蘭特（Ja Morant）的可能性。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

隨著交易截止日逼近，灰狼隊騰出的稅務空間是否能轉化為「隊史最大交易」引發外界關注，不過除了灰狼外，金州勇士據傳也正密切關注安戴托昆波的動向，試圖在巴特勒（Jimmy Butler）報銷後重新武裝戰力。