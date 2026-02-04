運動雲

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

▲古林睿煬、孫易磊。（圖／日本火腿官方X）

記者王真魚／綜合報導

3月世界棒球經典賽（WBC）即將登場，日媒關注台灣隊對戰日本的投手部署策略。效力日本火腿的台灣投手古林睿煬與孫易磊在春訓首次進行Live BP實戰投打練習，狀態逐步拉升，兩人是否會在WBC對日本登板，仍存變數。

古林與孫易磊3日在沖繩春訓同日登上Live BP投球，古林共投20球，對決5個打席未被敲出安打，僅投出1次保送，最快球速突破150公里；孫易磊雖投出2次四死球，也有被擊出安打，但仍成功讓萬波中正揮空吞K，同樣展現不俗球威。 面對兩人的投球，日本火腿外野手西川遙輝直言「球真的很快」，並稱讚兩人身為WBC代表，投球品質相當出色。

隨著台灣與日本將在WBC首戰交鋒（3月6日、東京巨蛋），外界也開始討論，台灣是否會安排熟悉日本職棒的古林與孫易磊正面迎戰。對此，熟悉台灣隊運作的球界人士指出，台灣代表隊內部正評估另一種可能性，避免在日本戰消耗王牌戰力，轉而讓兩人擔任情報分析角色。

該名人士分析，若將主力投手投入日本戰卻無法取勝，對後續賽程衝擊甚鉅；相較之下，將古林與孫易磊保留在對其他對手的比賽登板，反而更有助於台灣爭取晉級機會。此外，兩人在日本打球，對日本打者、投手特性相當熟悉，若在板凳端扮演「情蒐、分析」角色，對日本隊而言反而更具威脅。

古林被問到是否想在WBC對日本登板時表示，「比起個人，更重要的是球隊贏球，誰投都一樣。」至於是否掌握日本隊情報，他則低調回應「有一些，但現在不方便說」。孫易磊也透露，已在台灣隊內部分享日本打者特性，協助團隊備戰。

日媒形容，這對台灣投手雙星在日本戰可能更像是「007」，在幕後發揮關鍵影響力。

