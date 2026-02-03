扮獵魔女團跳到假髮都飛了！「魯米」陳英睿獲選兄弟話劇社最佳新人

▲中信兄弟開訓重頭戲「菜鳥變裝日」。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中信兄弟是日前於屏東中國信託公益園區舉行2026年球季開訓典禮，現場開放球迷進場觀禮，氣氛相當熱烈。而每年開訓典禮最受矚目的重頭戲「菜鳥變裝日」如期登場，今年8位新人大玩創意，共同合演經典童話《小紅帽》話劇還安插現在最夯的動畫「獵魔女團」元素，而最後也由成員「獵魔女團」投手陳英睿，憑藉極具反差的造型和熱力四射激情的舞蹈表演，獲得學長與教練團一致青睞，高票獲選為本屆「兄弟話劇社」最佳新人。

中信兄弟今年入團的8位新人，包含蔡琞傑、徐磊、焦子杰、呂昱廷、王興楷、錢可倫、陳英睿及高秉洋。不同於以往單純的走秀，這群職棒新兵今年以「話劇表演」為主軸，將大家耳熟能詳的《小紅帽》搬上屏東春訓基地。每位球員不僅精心準備服裝，更在場中展現生動的肢體表演，從天真爛漫的小紅帽到惡狠狠的大野狼，逗趣的劇情與充滿違和感的變裝效果，還不時大秀主題熱舞，讓看台上的教練團與學長們頻頻莞爾，現場笑聲不斷。

在眾多角色中，投手陳英睿的裝扮最為吸睛，他一改平時在投手丘上悍勇的模樣，換上極具視覺震撼的「獵魔女團」風格服飾，展現出「嬌媚」與「戰鬥力」兼具的驚人反差，在跳舞環節更是徹底燃燒，還一度激動到跳到連假髮都掉了，也成功俘獲了負責投票的學長與教練們的心，獲得一大束鮮花，也成為「兄弟話劇社」最佳新人。

現年23歲、出身自臺北市立大學的陳英睿，是中信兄弟在去年選秀會第7輪選進的潛力右投。他與棒球的淵源極深，來自高雄美濃少棒隊，是已故徐生明總教練最後所帶過的子弟兵，過去在大學時期最快球速曾達147公里，具備優異的球威與心理素質。

隨著菜鳥日活動在笑聲中落幕，這批「話劇社成員」將正式投入高強度的春訓課程。



