古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

▲古林睿煬進行Live BP。（圖／截自北海道日本火腿鬥士官方IG）

▲古林睿煬進行Live BP。（圖／截自北海道日本火腿鬥士官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力北海道日本火腿鬥士的2位台灣投手古林睿煬與孫易磊今（3）日在沖繩進行春訓，首度登板進行Live BP，就獲得隊友們一致好評，甚至讓西川遙輝都讚賞，「畢竟是WBC代表。」

古林睿煬今日面對5名打者，包括西川遙輝2個打席、萬波中正2個打席及水谷瞬1個打席，搭配最快153公里的速球與變化球，共投20球，製造4個出局數，未被敲出任何安打性擊球。

考量WBC賽事設有用球數限制，古林表示，希望能在實戰中「以最少球數換取最多出局數」，此次登板內容也符合其預期調整方向。

孫易磊則對4名打者（水谷瞬2次、西川遙輝1次、萬波中正1次）投出22球，最快球速達152公里，送出1次三振，被擊出1支安打性擊球，另有2次四死球。

他賽後坦言目前狀態尚未達最佳，但整體並不差，「目前狀態大約75％，已經來到隨時可以進入實戰的階段。」

接捕的捕手田宮裕涼也給予兩人本日的Live BP正面評價，認為直球的威力都十足，變化球控制度也在水準之上，「感覺都已經準備好了。」

中華隊將於3月6日的WBC賽事對上日本，談及可能的對戰，古林直言希望能與大谷翔平交手，「說實話，並沒有覺得自己能壓制他，不過在日本的經驗一定能派上用場，面對日本隊，9名打者都必須提高警覺。」

其他實際站上打擊區的火腿野手同樣對兩名台灣投手留下深刻印象，萬波中正在面對古林時擊出一壘滾地球與右外野飛球；對孫易磊則遭到揮空三振，他表示，「兩個人的球都非常好，直球球速有出來，變化球也已經到能穩定投出的階段。」

西川遙輝則在對戰古林時擊出中外野飛球並選到保送；對孫易磊則敲出右外野方向安打，他直言，「真的很快，兩個人都是，畢竟是WBC代表，投的都是非常好的球。」

