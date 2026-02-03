剛獲大幅加薪！台鋼主戰捕手張肇元右手肘韌帶撕裂 球團說明傷情

▲ 張肇元 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹在春訓期間傳重大傷情，主戰捕手張肇元傳右手肘斷裂傷情，將安排進一步檢查。

球團表示，張肇元因手肘不適，昨(2/2)日在防護團隊的陪同下，到醫院進行核磁共振（MRI）檢查，報告出爐初步診斷為右手肘韌帶撕裂，預計明天將前往高雄長庚醫院聽取診斷及建議，再決定最後的處置方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鋼雄鷹主戰捕手張肇元在 2025 年球季交出亮眼成績單，整季出賽 104 場，不僅敲出 87 支安打，更以單季 10 轟成為隊史首位達成雙位數全壘打的本土球員。他在攻守兩端皆展現關鍵價值，除了穩定的火力輸出與 45 分打點外，防守端更繳出高達 4 成 02 的盜壘阻殺率。優異的表現獲得球團高度肯定，2026 年新球季月薪從 17 萬大幅跳升至 30 萬大關，身價在轉隊兩年內翻漲三倍。

張肇元日前受訪時，將目標鎖定在「年度最佳十人」捕手獎項，並期盼率領雄鷹軍團闖進隊史首次季後賽。為了減輕長期蹲捕的身體負擔，他在休賽季展開嚴格的增肌減脂計畫，成功減重 4 公斤，並遠赴日本進修打擊技巧。不料在春訓傳傷情，追求個人獎目標之路得暫緩。

台鋼雄鷹在休季期間補進前味全龍劉時豪，具備一軍資歷，還有吳明鴻今年則是選手兼任教練的角色，另還有吳柏萱、陳致嘉、 陳世嘉、廖奕安等盼能補上捕手空缺。