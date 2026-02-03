運動雲

在國際賽車場飆速路跑　全台頂尖跑者決戰速度之巔

▲在國際賽車場飆速路跑，全台頂尖跑者決戰速度之巔。（圖／HOKA提供）

▲在國際賽車場飆速路跑，全台頂尖跑者決戰速度之巔。（圖／HOKA提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

以「速度」為核心概念，HOKA 於1月31日在台中麗寶國際賽車場舉辦「HOKA 決戰速度之巔」決賽。賽道比照賽車規格，全程封閉並結合高速直線、密集彎道與起伏地形，跑者必須在秒差之間做出節奏判斷，正面迎戰體能與速度極限。同場，全新競速跑鞋 Cielo X1 3.0 也首度公開亮相，成為賽事焦點之一。

Cielo X1 3.0為HOKA目前最輕量的碳板競速鞋款，設計靈感取自F1賽車。鞋款從鞋面到中底全面調整，導入雙層PEBA 泡棉與推進式碳纖維板，並強化 MetaRocker™ 與 Active Foot Frame™ 結構，協助跑者在高速轉換節奏時維持穩定步感，讓每一次推蹬更有效轉化為前進動能。

▲在國際賽車場飆速路跑，全台頂尖跑者決戰速度之巔。（圖／HOKA提供）

本次賽事分為初賽與決賽，HOKA於1月24日先舉辦初賽，採三人一隊接力制，在3.2公里賽程中考驗短時間爆發力與團隊默契。歷經多輪競逐後，表現最突出的隊伍晉級決賽，並與「Rocket X 3 配速燈團隊挑戰賽」前三名隊伍共同爭奪最終冠軍席次。

決賽同樣維持三人接力形式，賽程拉長至7公里，橫跨23個彎道與多段上下坡。各隊差距始終維持在關鍵秒數內，戰況一路緊繃。最終，「無懼的愛」以20分51秒成績率先衝線，拿下「HOKA 決戰速度之巔」總冠軍，展現團隊在高壓節奏下的穩定推進能力。

奪冠隊伍成員賽後分享，第一棒黃聖哲表示，「看到隊友就位，腦中只剩下往前衝。」第二棒魏泰羽在坡段轉換中穩住配速，跑出平均2分57秒／公里的成績。最後一棒李承宇於終點前100公尺承受追逐壓力，成功守住領先，替團隊完成關鍵一擊。

▲在國際賽車場飆速路跑，全台頂尖跑者決戰速度之巔。（圖／HOKA提供）

