12強國手「桑桑」當日語老師　林安可西武開訓：想讓球迷更認識我

▲卡納里歐（Alexander Canario）與林安可。（圖／西武獅官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

前統一獅外野手林安可，轉戰日本職棒西武獅後，2日在宮崎南鄉完成春訓第2天行程，逐步適應日職節奏。林安可受訪時也透露，自己正在學日語，日語老師是「桑桑」桑原將志。

林安可2024年11月在「世界12強賽」擔任中華隊第四棒，面對日本隊也曾開轟，火力備受矚目。雖然是否參加3月的世界棒球經典賽（WBC）仍未確定，但據日媒《體育報知》報導，他表示目前專注在調整狀態，「我的賣點就是打擊，希望能盡快調整到最佳狀態。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

來到日本數日後，林安可透露自己已學會「おはよう（早安）」、「おつかれ（辛苦了）」、「よろしく（請多指教）」等基本日文用語，在南鄉訓練時，也不時有球迷向他加油打氣，甚至索取簽名。他表示：「希望能展現更多表現，讓大家更認識我。」

值得一提的是，林安可的「日文老師」正是西武的同期隊友、稱為「桑さん（桑桑）」的桑原將志。兩人同為外野手，練習時經常在一起，主要以英文溝通，但也藉機學習日文。林安可也分享，搭巴士時曾與平良海馬簡單聊天，逐漸與隊友建立互動，開始融入球隊。

其實林安可在台灣就已經向曾旅日的陳傑憲討教日文，陳傑憲日前受訪也曾提到，桑原將志是活潑外向的球員，有機會能與林安可建立好交情，如今林安可剛到西武報到就實現此事。