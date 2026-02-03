運動雲

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

▲前悍將洋投富藍戈奪冠了！（圖／截自Threads efranco44）

▲恭喜！前悍將洋投富藍戈奪冠了。（圖／截自Threads efranco44）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

前中華職棒富邦悍將洋投富藍戈，在離開台灣職棒舞台後，返鄉加入委內瑞拉冬季聯盟，並根隨Navegantes del Magallanes隊拿下2025-2026年委內瑞拉職棒（LVBP）年度總冠軍。

Magallanes隊在總冠軍賽中以4勝2敗擊敗Caribes de Anzoátegui，完成封王任務，這座冠軍，對富藍戈而言，不只是團隊榮耀，也象徵他在結束中職旅程後，重新於家鄉聯盟站穩腳步。

富藍戈過去4個球季效力中華職棒富邦悍將，自2022年季中加盟後，長期擔任牛棚要角，以剛猛火球與三振能力成為悍將後援體系的重要支柱，多次在關鍵時刻替球隊守住勝利。

不過，悍將在2025年8月進行洋將戰力調整，經教練團討論後，決定註銷富藍戈，改登錄二軍表現出色的日籍投手鈴木駿輔。球團當時表示，此為整體戰力配置與多方考量下的決定，並公開感謝富藍戈4個球季以來的貢獻，也祝福他未來發展順利。

富藍戈在離台前最後一場隨隊的新莊例行賽中，賽前與隊友正式道別，結束其在中華職棒的階段性任務，隨後，他回到委內瑞拉，加入Magallanes隊，持續尋找投手生涯的新定位。

Magallanes隊本季一路從例行賽後段反撲，在複賽拉出7連勝，最終挺進總冠軍賽並成功封王。富藍戈雖非系列賽焦點人物，但作為投手戰力的一環，隨隊完成整個奪冠歷程，對其職業生涯而言別具意義。

【解鎖崩壞開關】手指輕梳寶寶鼻子 居然炸出大白眼！

