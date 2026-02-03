運動雲

姜正浩預測韓國對台灣先發將推元兌仁　點名文東珠扛日韓戰

▲亞運韓國隊投手文東珠。（圖／記者林敬旻攝）

▲文東珠。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

距離2026年世界棒球經典賽（WBC）開打僅剩一個月，前大聯盟球員、現任YouTuber姜正浩近日在直播中談到韓國隊備戰狀況，特別點名年輕右投文東珠，認為他是日韓大戰最適合的先發人選，也提到對台灣先發投手可能是三星獅的元兌仁。

根據韓媒《My Daily》報導，姜正浩在直播中分析，韓國隊若能以4勝拿下C組第一當然最好，但現實評估較可能是3勝1敗晉級8強。他也提醒，真正的關鍵戰役在於對台灣與澳洲之戰，「這兩場一定要全拿」，一旦失手，晉級機率將大幅下降。

談到賽程安排，姜正浩指出，韓國隊在東京巨蛋將面臨連3天出賽的體能考驗，加上WBC首輪投球數限制為65球，使得「第二任投手」的重要性被放大，「第二個上來的投手不能送保送，否則比賽節奏很容易被拉走。」

在先發投手配置上，姜正浩坦言，日本隊整體戰力仍高於韓國，但他仍期待韓國正面迎戰，因此看好由文東珠先發對決日本。他表示，文東珠雖然偶有起伏，但只要狀況好，「打者其實很難對付他」，也可能成為文東珠在國際賽成長的重要契機。

此外，姜正浩也預測，對捷克可由柳賢振掛帥，對台灣則由元兌仁先發，澳洲戰可能安排郭彬與高永表接力，終結者則看好高佑錫。他也點名KT巫師的安賢民與起亞虎的金倒永，是本屆WBC最值得期待的韓國隊球員。

元兌仁國際賽資歷豐富，曾入選東京奧運、杭州亞運、2023年經典賽和亞冠賽國家隊，不過2024年12強賽他因傷辭退。他去年球季單季166.2局寫下生涯新高，是近年韓職最能穩定先發的本土投手。

