古林睿煬春訓首次Live BP飆153公里　 WBC想對決大谷翔平

▲古林睿煬。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士右投古林睿煬，今（3）日在春訓中迎來首次Live BP，面對隊友西川遙輝、萬波中正與水谷瞬，古林共投5個打席、20球，最快球速來到153公里，整體內容穩定，未被擊出安打性強勁球。

古林此役投出11顆好球、9顆壞球，僅出現1次四壞球保送。他結束訓練後，露出滿意的表情表示，「今天的目標，最重要的是不要投到隊友。」

他補充本次Live BP的主軸，「今天基本上是朝著好球帶正中央附近投，把自己的球確實投出來，並觀察打者的反應。」

隨著WBC賽事逼近，台灣隊與日本隊同屬C組，並將於3月6日迎來首戰對決，古林被外界視為中華隊的重要戰力之一，屆時也將與火腿隊友伊藤大海、北山亘基分屬敵我，對此他笑著表示，希望彼此都能有好的表現，「但如果是日本隊的好投，最好不要是對台灣的時候。」

談到最想在國際賽場上對決的打者，古林毫不猶豫點名大谷翔平，「他現在的表現那麼出色，會很想對戰看看。」不過當被問及是否已有壓制大谷的想像時，他則苦笑回應，「沒有，真的太厲害了，想不太出來。」

同樣可能入選WBC中華隊的右投孫易磊，當天也登上Live BP舞台，面對相同打線投出4個打席，被擊出1支安打，並送出1次三振、2次四死球，最快球速達152公里。