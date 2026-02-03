運動雲

單季投到240局以上　洪一中憶陳義信：那個年代真的是用生命在投

▲▼陳義信捐贈棒球文物儀式。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳義信捐贈棒球文物儀式。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

原住民族委員會副主任委員陳義信將棒球生涯重要文物捐贈予國軍退除役官兵輔導委員會典藏，現場多位棒球界人士到場見證，台鋼雄鷹總教練洪一中也出席並接受訪問。他坦言，在看到陳義信捐出的相關文物時，確實勾起了不少過往回憶。

洪一中表示，自己對其中一些中華職棒時期的獎盃特別有印象，「因為我們在一起待得蠻久的，很多年，有一些在場上的，不管是勝利的喜悅，或是失敗的酸楚都有。」他說，當看到那些文物、大家聚在一起的瞬間，心裡的感觸非常深，也自然浮現當年的畫面。

回憶起職棒早期的年代，洪一中提到，職棒三、四、五年期間，正好是兄弟象完成三連霸的時候，「那一陣子事實上是台灣棒球的第一次高峰，觀眾非常多，也非常熱情。」他形容，那不只是球隊一起走過的時光，也是見證台灣棒球起起落落的重要階段。看到陳義信在1993、1994、1995年所獲得的獎盃，腦海中便浮現當年奪冠後，在南京東路，球迷一路跟著球隊走到兄弟飯店的盛況。

談到陳義信在場上的實力，洪一中指出，陳義信的投球風格並不花俏，也不像黃平洋有「七彩變化球」，但以滑球為主，加上心理素質好，最重要的是控球非常精準，「控球很準也很難打，他當時的控球是真的非常好。」

對於現今職棒幾乎已看不到單季20勝投手的現象，洪一中認為，這與時代背景有很大關係。他說，早期職棒球員人數不多，一支球隊大約只有30名左右的球員，分工也沒有現在這麼細，對於投手的「保護」觀念相對不足。當年投120、130球是稀鬆平常的事，像陳義信、黃平洋那個年代，單季動輒230、240局，「那是用生命在投球。」他也笑說，這樣的比較其實只是玩笑，時代不同，很難直接放在一起評斷，如今投手分工愈來愈細，才逐漸演變成現在的樣貌。

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 陳義信洪一中棒球文物職棒歷史台灣棒球

﻿

