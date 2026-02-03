運動雲

陳義信捐贈生涯文物予輔導會典藏　洪一中、張泰山到場見證

記者楊舒帆／綜合報導

國軍退除役官兵輔導委員會今（3）日舉辦「原住民族委員會副主任委員陳義信先生棒球生涯文物捐贈儀式」，由陳義信副主任委員將珍藏多年的棒球生涯重要文物正式捐贈予輔導會典藏。儀式由輔導會主任委員嚴德發主持，現場邀集原住民族委員會、中華職業棒球大聯盟及多位棒球界人士共同見證，氣氛溫馨感人。包括名教頭洪一中、中職聯盟秘書長楊清瓏，以及謝長亨、鄭兆行、張泰山、王金勇、黃忠義、藍文成、劉義傳等棒球界人士到場出席，見證這段屬於台灣棒球與榮工體系的重要時刻。

嚴德發表示，榮民工程事業管理處（榮工處）隸屬輔導會體系，早年除肩負國家重大建設任務外，也長期重視榮民及其子女的照顧與培育。榮工棒球隊正是在此背景下成立，從少棒、青少棒、青棒到成棒，成為全國唯一擁有四級棒球隊的機構，培育無數優秀選手、屢為國爭光，也奠定棒球成為我國「國球」的重要基礎。

陳義信則被視為我國棒球史上具代表性的投手之一，長年為國效力，棒球生涯橫跨榮工體系、國家代表隊及職業棒球重要發展階段。他此次捐贈的文物不僅是個人成就的見證，更承載台灣棒球發展與榮工棒球隊的重要歷史意義；將個人生涯的重要文物交由輔導會典藏，象徵「榮耀回歸體系、歷史留存國家」，別具意義。輔導會也表示，未來將以專業方式妥善保存、研究及展示相關文物，盼讓社會大眾看見榮工體系培育英雄的軌跡，並把「善」與「愛」的精神散播到社會每個角落。

本次捐贈文物包含四件極具代表性的藏品，分別為：中華棒球代表隊25號球衣、職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套、特等三級體育協會獎章，以及1978年世界青少棒錦標賽冠軍、由當時行政院國軍退除役官兵輔導委員會頒發之紀念獎牌。相關文物完整呈現陳義信在不同時期為國效力的棒球歷程，深具歷史、體育與文化價值。

輔導會表示，本次捐贈儀式圓滿完成，感謝陳義信副主任委員的無私奉獻，也感謝原住民族委員會、中華職業棒球大聯盟、台灣原住民族棒球運動發展協會及各界貴賓蒞臨見證，共同為保存我國棒球與榮工歷史留下重要一頁。

關鍵字： 陳義信棒球文物榮工棒球原住民委員會國軍輔導

【看到快閃！】新北寶林路「恐怖彎道」瓦斯車7天內連撞2車

