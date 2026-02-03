地方政府主導創隊　蔚山鯨魚投入韓職二軍、季中可轉一軍新制曝

▲蔚山鯨魚隊徽。（圖／截自X）

韓國職棒史上首支由地方政府主導的球團正式誕生！蔚山鯨魚2日舉行創隊儀式，宣告球隊正式啟航，將於3月20日迎來隊史首個賽季、將參與韓職二軍比賽。

蔚山廣域市去年與韓國棒球委員會簽署協議，推動蔚山鯨魚參與韓職二軍，於12月的韓職理事會中獲得正式核准。歷經約2-3個月籌備，蔚山鯨魚也成為韓職史上首支由地方政府主導、投入聯盟體系運作的職業球隊。

事實上，蔚山鯨魚的成立，並非臨時起意，而是韓職長期規畫二軍體系擴編的重要一環。韓職在去年底經過民眾投票後，「蔚山鯨魚」獲得最高票數，最終拍板定案由蔚山市政府支援成立球團。

依照規畫，蔚山鯨魚至少將配置7名教練與35名選手，球員來源涵蓋韓職選秀未獲指名的選手、符合韓職規定的自由契約球員，以及外籍選手。

外援方面，蔚山鯨魚最多可使用4名外籍球員，單一球員年薪上限為10萬美元（約316萬台幣）；本土選手最低年薪，則比照韓職規定的3000萬韓元（約65萬台幣）。

值得一提的是，蔚山鯨魚的球員合約具備高度流動彈性，從季後賽結束後至隔年7月31日止，球員合約可轉讓給韓職一軍10支球隊，轉隊費不得超過該名選手當季年薪，讓球隊同時肩負「培育基地」與「人才輸出平台」的雙重角色。

在聯盟編制上，韓職二軍分為南、北兩大分區，蔚山鯨魚將被編入南部聯盟，兩分區各為6隊。

依規劃，蔚山鯨魚將於2月初進行追加球員選拔，並自2月12日起移師濟州江昌鶴棒球場展開春訓，為3月20日開季的歷史性首季進行最後備戰，各隊全年將進行116場韓職二軍賽事。