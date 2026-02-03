運動雲

>

地方政府主導創隊　蔚山鯨魚投入韓職二軍、季中可轉一軍新制曝

▲蔚山鯨魚隊徽。（圖／截自X）

▲蔚山鯨魚隊徽。（圖／截自X）▲蔚山鯨魚隊徽。（圖／截自X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒史上首支由地方政府主導的球團正式誕生！蔚山鯨魚2日舉行創隊儀式，宣告球隊正式啟航，將於3月20日迎來隊史首個賽季、將參與韓職二軍比賽。

蔚山廣域市去年與韓國棒球委員會簽署協議，推動蔚山鯨魚參與韓職二軍，於12月的韓職理事會中獲得正式核准。歷經約2-3個月籌備，蔚山鯨魚也成為韓職史上首支由地方政府主導、投入聯盟體系運作的職業球隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，蔚山鯨魚的成立，並非臨時起意，而是韓職長期規畫二軍體系擴編的重要一環。韓職在去年底經過民眾投票後，「蔚山鯨魚」獲得最高票數，最終拍板定案由蔚山市政府支援成立球團。

依照規畫，蔚山鯨魚至少將配置7名教練與35名選手，球員來源涵蓋韓職選秀未獲指名的選手、符合韓職規定的自由契約球員，以及外籍選手。

外援方面，蔚山鯨魚最多可使用4名外籍球員，單一球員年薪上限為10萬美元（約316萬台幣）；本土選手最低年薪，則比照韓職規定的3000萬韓元（約65萬台幣）。

值得一提的是，蔚山鯨魚的球員合約具備高度流動彈性，從季後賽結束後至隔年7月31日止，球員合約可轉讓給韓職一軍10支球隊，轉隊費不得超過該名選手當季年薪，讓球隊同時肩負「培育基地」與「人才輸出平台」的雙重角色。

在聯盟編制上，韓職二軍分為南、北兩大分區，蔚山鯨魚將被編入南部聯盟，兩分區各為6隊。

依規劃，蔚山鯨魚將於2月初進行追加球員選拔，並自2月12日起移師濟州江昌鶴棒球場展開春訓，為3月20日開季的歷史性首季進行最後備戰，各隊全年將進行116場韓職二軍賽事。

關鍵字： 韓國職棒蔚山鯨魚

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

洋砲也來了！悍將洋將全數到齊　邦力多、魔力藍抵台備戰新球季

洋砲也來了！悍將洋將全數到齊　邦力多、魔力藍抵台備戰新球季

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

熱門新聞

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙牛棚僅6、7成力！捕手驚呼像他

2絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

3王建民新賽季看好3土投競爭

4兄弟洋投補好補滿王建民揭考量

5王建民曝屏東將設運科專區

最新新聞

1古林睿煬Live BP飆153公里　 想對決大谷

2大鬍子不續留快艇　騎士有意網羅哈登

3蔚山鯨魚3月20日投入韓職二軍

4斬領航猿11連勝　谷毛唯嘉奪單周MVP

5洪一中憶陳義信「用生命在投球」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366