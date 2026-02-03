中華隊3日選訓會議30人名單引關注　6日MLB官方直播公布結果

▲WBC經典賽中華隊於國家運動訓練中心進行第一階段集訓。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽中華隊3日下午將在國訓中心召開選訓會議，聯盟秘書長楊清瓏表示，「將針對名單與教練團進行討論，不過這次的30人名單不會對外公布。」

外媒近期陸續釋出各隊參賽球星名單，不過完整30人名單，仍須等到MLB於台灣時間2月6日早上8點，透過MLB Network直播節目正式公布20支參賽隊伍的最終名單，各隊完整戰力也將在節目中一次揭曉。

目前中華隊正在國訓中心進行集訓，日前總教練曾豪駒談到人數配置時透露，為因應賽事強度與投手調度需求，團隊初步規劃將以15到16名投手作為本屆經典賽的核心架構。3日召開選訓會議，楊清瓏表示，「今天會討論人選，看看總教練（曾豪駒）的想法，最終結果不會公布。」

現階段中華隊旅外投手多已回到母隊春訓基地，備戰新球季同時，也同步調整狀態迎接經典賽。福岡軟銀鷹隊的徐若熙2日首度進牛棚練投，受到監督小久保裕紀與CBO城島健司關注；日本火腿的古林睿煬與孫易磊則在3日展開Live BP，並使用WBC比賽用球進行調整；旅韓投手王彥程同樣使用WBC用球完成80球練投，逐步進入經典賽備戰節奏。