水手完成三方交易補強內野　獲得全能工具人唐諾文

記者王真魚／綜合報導

西雅圖水手週一（美國時間）宣布，透過三方交易自聖路易紅雀換得全能內野手唐諾文（Brendan Donovan），交易同時牽涉坦帕灣光芒。水手成功補進這名左打、守位彈性的明星級戰力，為新球季陣容帶來更多配置空間。

根據交易內容，水手將右投新秀辛特耶（Jurrangelo Cijntje）送往紅雀，並把威廉森（Ben Williamson）交易至光芒。紅雀方面則再獲得水手的中外野皮特（Tai Peete）、光芒外野新秀萊德貝特（Colton Ledbetter），以及兩個2輪後的補償選秀權。

現年29歲的唐諾文在休季期間是聯盟最受關注的交易標的之一。紅雀展開重建後，先後處理掉多名主力，唐諾文被外界普遍視為最具交易價值的球員。紅雀棒球事務總裁布魯姆（Chaim Bloom）表示，此交易為球隊帶來多名具潛力的年輕戰力，並感謝唐諾文多年來的貢獻。

水手去年距離隊史首次世界大賽僅一步之遙，休季重點之一即是補強二、三壘。唐諾文能勝任二、三壘，也曾守過左右外野、游擊與一壘，提供教練團高度彈性。水手棒球事務總裁迪波托（Jerry Dipoto）直言，「很難想像有比唐諾文更適合我們現階段球隊的球員。」

打擊方面，唐諾文預計將扛起打線前段。上季他三振率僅13%，在合格打者中名列前段，兼具高上壘能力與穩定擊球品質，左打特性也能與水手現有打線形成互補。

紅雀則藉此交易，將預估開季薪資壓到1億美元以下，為多年來首見。辛特耶是2024年選秀第15順位，球速最快可達99英里，球團看好其未來在先發輪值中的潛力，最快有望在本季後段登上大聯盟。

這筆交易也為紅雀未來內野布局鋪路，外界預期頂級新秀JJ韋瑟霍特（JJ Wetherholt）未來將接掌二壘，與溫恩（Masyn Winn）組成新世代中線核心。

▲唐諾文（Brendan Donovan） 。（圖／資料照）

▲唐諾文（Brendan Donovan） 。（圖／資料照）

水手唐諾文三方交易紅雀光芒

