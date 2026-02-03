大谷翔平提早進駐春訓基地　自主調整罕見不開放

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇大谷翔平投手今（3）日正式啟動春訓前的自主訓練。根據球場相關人士透露，大谷已於美國亞利桑那州格蘭岱爾的道奇春訓基地現身並展開調整。與往年不同的是，原本媒體與球迷可在戶外觀看的自主訓練，這一天卻全面禁止進入，成為相當罕見的非公開模式。

道奇春訓預計於2月中旬全面展開。針對3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC），聯盟規定參賽選手須提前報到，其中投捕組需於2月11日（台灣時間12日）、野手則於12日（同13日）前抵達春訓基地。道奇方面則規劃，投捕組在13日（同14日）正式開訓，全隊含野手於17日（同18日）到齊，並於21日（同22日）迎來熱身賽首戰。

大谷本季肩負率領日本武士隊挑戰WBC二連霸，以及助道奇力拚世界大賽三連霸的雙重目標。日前於1月31日（台灣時間2月1日）在道奇主場舉行的球迷活動中，總教練羅伯斯（Dave Roberts）已明言大谷在WBC期間不會登板投球，不過大谷本人近期已投入牛棚練投，並透露休賽季調整狀況良好，「我基本上是照往常的方式度過休賽季，因為沒有動手術，也能比較從容地進行準備。」

依規劃，大谷預計於2月下旬返日，加入日本代表隊集訓。他也談到對WBC的期待表示，「上一次的WBC已經是一個非常棒的賽事，希望這次能成為更精彩的一屆。以一名選手的身分來說，能夠以球隊、以日本代表身分拿下冠軍，當然是最好的結果，所以會朝這個目標繼續努力。」

大谷加盟道奇後，每年都會在道奇球場的球迷活動結束後，移動至亞利桑那州進行自主訓練，直到春訓正式展開，已成為固定模式。去年他也曾被拍到在春訓基地與妻子真美子以及愛犬「Decoy」互動的畫面，成為球迷間的熱門話題。