古林睿煬、孫易磊先驅鬼再實戰！豆撒儀式後Live BP登板備戰WBC

▲古林睿煬、孫易磊。（圖／日本火腿官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰3月6日世界棒球經典賽（WBC），中華隊投手戰力已提前在日本職棒春訓舞台亮相。效力日本火腿的台灣王牌投手古林睿煬，以及20歲潛力新星孫易磊，3日於沖繩名護春訓營地登板進行實戰打擊練習（Live BP），兩人皆使用WBC官方比賽用球練投，正式進入經典賽實戰調整模式。

據日媒《體育報知》報導，古林睿煬面對5名打者，共投20球，繳出無安打、1次保送的穩定內容。他先後讓西川擊出中外野飛球、万波形成一壘滾地球、水谷擊出游擊滾地球，接著對西川投出保送，最後再讓万波擊出右外野飛球。孫易磊則對4名打者投出22球，成績為1次三振、1支安打、2次四死球。

除了投球調整，兩人也在春訓期間體驗日本文化。當天正值日本節分，古林睿煬與孫易磊在名護首度挑戰撒豆驅鬼，面對紅鬼、藍鬼時模仿日本搞笑藝人中山筋肉君，大聲高喊「呀～」並將豆子擲出，氣氛輕鬆，也替緊繃的備戰行程增添笑聲。

古林睿煬笑說，希望透過招福儀式「能為比賽帶來好運氣」。隨著春訓逐步升溫，台灣隊王牌投手群的狀態，也持續成為經典賽開打前，日媒與球迷關注的焦點。

古林睿煬孫易磊WBC春訓台日大戰

袁惟仁病逝享年59歲　曾創作《征服》《夢一場》

