離奇！首節和總教練相撞傷退　球3弟博爾拚出黃蜂近10年最佳7連勝

記者杜奕君／綜合報導

夏洛特黃蜂3日克服全場最多22分落後的不利局面，在當家王牌球星「球3弟」博爾（LaMelo Ball）開賽首節就離奇和「總教練相撞」傷退情況下，隨後靠著博爾帶傷回歸上演大逆轉，以102比95強勢在主場擊敗紐奧良鵜鶘，黃蜂也喜迎近10年來隊史最佳的7連勝。

▲「球3弟」博爾負傷率領黃蜂拚出22分大逆轉拿下7連勝。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽前6連勝氣勢正旺的黃蜂，今日迎戰西區倒數第2位的鵜鶘，但此戰開賽黃蜂就面臨突發意外狀況，首節開賽僅2分45秒，黃蜂一哥博爾就因為一次奮勇救球，竟和場邊的自家主帥李伊（Charles Lee）相撞，博爾當下一度倒地不起，隨後眼角出血回到休息室治療。

鵜鶘趁勢開始強攻，首節先是取得30比23領先優勢，次節開始後更是在墨菲三世（Trey Murphy III）領軍下，一度拉開多達22分領先優勢，半場打完黃蜂仍以15分落後。

但博爾帶傷奮戰有所貢獻，進攻端強勢串聯球隊，也逐步縮小落後比分差距。末節博爾強勢切入爆扣幫助球隊終於超前，加上鵜鶘團隊進攻大當機，單節僅有13分進帳，最終黃蜂上演大逆轉以7分收勝，同時拿下7連勝追平近10年來隊史最佳紀錄。

博爾此役浴血奮戰拿下全隊最高24分外帶8籃板、5助攻、2抄截，新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）17分，米勒（Brandon Miller）則有16分進帳。

至於慘遭逆轉的鵜鶘方面，墨菲三世砍下全場最高27分外帶4助攻，新秀昆恩（Derik Queen）16分、8籃板、3助攻、3抄截。

▲「球3弟」博爾開賽首節就意外和主帥相撞傷退。（圖／達志影像／美聯社）