搶日本球星先顧廁所？白襪為村上宗隆裝免治馬桶　佐佐木朗希也重視

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

未來大聯盟球隊若想成功網羅日本球員，球場設施恐怕得先從「廁所」開始升級。MLB官方網站2日（日本時間3日）指出，芝加哥白襪為了新加盟的日本內野手村上宗隆，將在主場球員休息室內加裝免治馬桶。

報導指出，村上去年12月在主場舉行加盟記者會時，注意到休息室內並未設置免治馬桶。對此，白襪總管蓋茲（Chris Getz）直言，「這對他來說是新的體驗，我們決定安裝免治馬桶。就是那種『好，這是新嘗試，我們可以做到』的感覺。」

事實上，免治馬桶近年已成為日本球員赴美發展的「隱形關鍵條件」。2024年休季期間，透過入札制度旅美、加盟洛杉磯道奇的佐佐木朗希，也曾被美媒披露，免治馬桶是他選擇落腳道奇的重要原因之一。

當時《橘郡紀事報》記者披露，道奇總裁卡斯坦（Stan Kasten）首次與佐佐木會面、參觀整修中的休息室時，佐佐木曾直接詢問：「有日本式的馬桶嗎？」對此，佐佐木本人也坦言，「聽起來可能像玩笑，但對我來說真的很重要。」卡斯坦當場拍板導入，得知計畫後，佐佐木更以英文直呼「Awesome（太棒了）」。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）過去接受日媒訪問時也曾笑談此事，「不只球員用的8間廁所，連我辦公室的廁所也都改成日本式了。我真的很感謝朗希，替道奇球場帶來了全新的廁所文化。」

目前，包括曾有日本球員效力的紅襪、金鶯等隊，也都已在球員設施中加裝免治馬桶。隨著越來越多日本球星成為自由市場焦點，「溫水洗淨馬桶」或許不再只是生活細節，而是MLB球隊爭奪日本戰力時，不可忽視的關鍵配備。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）