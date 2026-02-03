運動雲

>

搶日本球星先顧廁所？白襪為村上宗隆裝免治馬桶　佐佐木朗希也重視

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

未來大聯盟球隊若想成功網羅日本球員，球場設施恐怕得先從「廁所」開始升級。MLB官方網站2日（日本時間3日）指出，芝加哥白襪為了新加盟的日本內野手村上宗隆，將在主場球員休息室內加裝免治馬桶。

報導指出，村上去年12月在主場舉行加盟記者會時，注意到休息室內並未設置免治馬桶。對此，白襪總管蓋茲（Chris Getz）直言，「這對他來說是新的體驗，我們決定安裝免治馬桶。就是那種『好，這是新嘗試，我們可以做到』的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，免治馬桶近年已成為日本球員赴美發展的「隱形關鍵條件」。2024年休季期間，透過入札制度旅美、加盟洛杉磯道奇的佐佐木朗希，也曾被美媒披露，免治馬桶是他選擇落腳道奇的重要原因之一。

當時《橘郡紀事報》記者披露，道奇總裁卡斯坦（Stan Kasten）首次與佐佐木會面、參觀整修中的休息室時，佐佐木曾直接詢問：「有日本式的馬桶嗎？」對此，佐佐木本人也坦言，「聽起來可能像玩笑，但對我來說真的很重要。」卡斯坦當場拍板導入，得知計畫後，佐佐木更以英文直呼「Awesome（太棒了）」。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）過去接受日媒訪問時也曾笑談此事，「不只球員用的8間廁所，連我辦公室的廁所也都改成日本式了。我真的很感謝朗希，替道奇球場帶來了全新的廁所文化。」

目前，包括曾有日本球員效力的紅襪、金鶯等隊，也都已在球員設施中加裝免治馬桶。隨著越來越多日本球星成為自由市場焦點，「溫水洗淨馬桶」或許不再只是生活細節，而是MLB球隊爭奪日本戰力時，不可忽視的關鍵配備。

▲ 羅哈斯（Miguel Rojas）在致詞時，突然把話題轉向當天剛滿24歲的投手佐佐木朗希，讓他陷入「突如其來的臨場挑戰」。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 免治馬桶日本球員MLB村上宗隆道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

洋砲也來了！悍將洋將全數到齊　邦力多、魔力藍抵台備戰新球季

洋砲也來了！悍將洋將全數到齊　邦力多、魔力藍抵台備戰新球季

【真●屎到臨頭】水豚君上方狂拉...下面鴨子當把費吃？

熱門新聞

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙牛棚僅6、7成力！捕手驚呼像他

2絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

3王建民新賽季看好3土投競爭

4兄弟洋投補好補滿王建民揭考量

5王建民曝屏東將設運科專區

最新新聞

1古林睿煬Live BP飆153公里　 想對決大谷

2大鬍子不續留快艇　騎士有意網羅哈登

3蔚山鯨魚3月20日投入韓職二軍

4斬領航猿11連勝　谷毛唯嘉奪單周MVP

5洪一中憶陳義信「用生命在投球」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366