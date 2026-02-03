369轟世界大賽MVP馬查多點頭參戰WBC！多明尼加戰力再升級

▲太空人游擊手潘尼亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

休士頓太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）確定再度站上世界棒球經典賽（WBC）舞台。多明尼加棒球總會於2月2日公布名單，潘尼亞將代表多明尼加出征本屆賽事，與隊友迪亞茲（Yainer Díaz）一同成為太空人在經典賽的多國代表。

潘尼亞大聯盟生涯起點耀眼，新人年便勇奪世界大賽MVP與金手套獎，去年更首度入選明星賽，逐步成長為聯盟頂尖游擊手之一。

正值巔峰期的28歲潘尼亞，在2025年球季迎來爆發，出賽125場繳出 5.7 bWAR、打擊率3成04、17轟、62分打點、OPS+ 132 的亮眼成績，卻仍意外落選多家美媒評選的「聯盟前10大游擊手」，引發不少討論。

多明尼加隊官方社群近日公布潘尼亞加入名單的同時，也傳出壞消息，太空人兩大球星柯瑞亞（Carlos Correa）與奧圖維（Jose Altuve ）因傷病史與合約保險條款問題，確定缺席本屆經典賽。由於合約未涵蓋WBC相關保險，兩人所屬球團並未放行。

相較之下，潘尼亞雖然生涯初期曾有零星傷勢，但並未影響此次參賽資格，也讓他獲得更多國際賽舞台的表現機會。

這將是潘尼亞生涯第2度參加經典賽。他在新人年後首次披上多明尼加戰袍，當時僅出賽2場、6打數敲1安。

多明尼加隊將於3月15日在邁阿密馬林魚主場展開D組賽事，若順利晉級8強，極可能移師休士頓 大金球場出賽，屆時潘尼亞有望在熟悉的主場球迷面前迎戰世界強權。