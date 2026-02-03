迪亞茲確定為波多黎各打經典賽！多名主力因保險退賽

▲迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇新任終結者迪亞茲（Edwin Díaz）確定代表波多黎各參加3月登場的世界棒球經典賽（WBC）。MLB與WBC官方社群於2日（日本時間3日）同步公布消息，替波多黎各陣營投下定心丸。

波多黎各日前一度傳出震撼彈，因多名主力球員在保險條件評估下恐無法成行，波多黎各棒球聯盟甚至評估是否放棄整隊參賽。包含林多（林多（Francisco Lindor，大都會）與柯瑞亞（Carlos Correa，太空人）等核心球星，皆傳出可能因保險因素缺陣，外界也一度質疑迪亞茲是否會遭遇相同狀況。

事實上，迪亞茲在2023年上一屆經典賽曾於慶祝勝利時不慎造成膝蓋髕腱斷裂，導致該球季全數報銷，因此這次是否能獲保險放行備受關注；如今確定參賽，對波多黎各戰力是一大加分。

迪亞茲上季效力紐約大都會，入選生涯第3度明星賽，繳出6勝3敗、28次救援成功、防禦率1.63的亮眼成績。季後成為自由球員後，與洛杉磯道奇 簽下3年總值6900萬美元合約，成為牛棚關鍵戰力。

道奇方面，預計將有多名球星投入本屆經典賽，包括日本隊的大谷翔平、山本由伸，美國隊捕手史密斯（Will Smith），以及韓國隊內野手金慧成等人，合計至少5人出征，成為本屆經典賽的「輸出大戶」之一。