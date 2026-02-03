大谷翔平能再登世界之巔？數據預測道奇奪冠最大熱門

▲ 大谷翔平能再登世界之巔？數據預測道奇三連霸機率28.4％。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國知名棒球數據分析網站Fangraphs於2日（日本時間3日）公布2026年球季各項預測機率，依據休季期間各隊補強與球員異動進行數據分析。其中，擁有大谷翔平的洛杉磯道奇仍被視為新球季最大奪冠熱門。

分區冠軍預測方面，道奇以高達 94.1％ 的機率高居國聯西區第一，遙遙領先排名第2、僅有 2.7％ 的舊金山巨人，被認為是開季前最沒有懸念的分區。

至於外界高度關注的世界大賽冠軍預測，道奇同樣以28.4％的機率排名全聯盟第1，若成真，將寫下自1998年至2000年紐約洋基之後，首支完成世界大賽三連霸的球隊。

排名第2的是亞特蘭大勇士（10.2％），第3名則由洋基與西雅圖水手並列（各6.1％），與道奇仍有明顯差距。

各分區奪冠熱門方面，美聯東區以洋基（29.7％）居首，中區為底特律老虎（45.9％），西區則是水手（52.1％）。國聯方面，東區由勇士（47.6％）領先，中區看好芝加哥小熊（45.3％），西區毫無疑問仍是道奇。

最被認為競爭激烈的分區為美聯東區。多倫多藍鳥分區封王機率為 23.8％，排名第3，僅次於洋基與波士頓紅襪（24.0％）。 至於芝加哥白襪，分區奪冠機率僅 0.7％，被數據網站視為前景相當嚴峻。

另外，白襪、華盛頓國民、科羅拉多落磯等3隊，被預測世界大賽奪冠機率為 0％；而全聯盟世界大賽奪冠機率低於1％的球隊多達12支，Fangraphs直指，新球季可能將呈現「戰力差距更為明顯」的賽季走向。