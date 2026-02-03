運動雲

>

大谷翔平能再登世界之巔？數據預測道奇奪冠最大熱門

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平能再登世界之巔？數據預測道奇三連霸機率28.4％。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國知名棒球數據分析網站Fangraphs於2日（日本時間3日）公布2026年球季各項預測機率，依據休季期間各隊補強與球員異動進行數據分析。其中，擁有大谷翔平的洛杉磯道奇仍被視為新球季最大奪冠熱門。

分區冠軍預測方面，道奇以高達 94.1％ 的機率高居國聯西區第一，遙遙領先排名第2、僅有 2.7％ 的舊金山巨人，被認為是開季前最沒有懸念的分區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於外界高度關注的世界大賽冠軍預測，道奇同樣以28.4％的機率排名全聯盟第1，若成真，將寫下自1998年至2000年紐約洋基之後，首支完成世界大賽三連霸的球隊。

排名第2的是亞特蘭大勇士（10.2％），第3名則由洋基與西雅圖水手並列（各6.1％），與道奇仍有明顯差距。

各分區奪冠熱門方面，美聯東區以洋基（29.7％）居首，中區為底特律老虎（45.9％），西區則是水手（52.1％）。國聯方面，東區由勇士（47.6％）領先，中區看好芝加哥小熊（45.3％），西區毫無疑問仍是道奇。

最被認為競爭激烈的分區為美聯東區。多倫多藍鳥分區封王機率為 23.8％，排名第3，僅次於洋基與波士頓紅襪（24.0％）。 至於芝加哥白襪，分區奪冠機率僅 0.7％，被數據網站視為前景相當嚴峻。

另外，白襪、華盛頓國民、科羅拉多落磯等3隊，被預測世界大賽奪冠機率為 0％；而全聯盟世界大賽奪冠機率低於1％的球隊多達12支，Fangraphs直指，新球季可能將呈現「戰力差距更為明顯」的賽季走向。

關鍵字： 道奇大谷翔平奪冠機率分區冠軍2026球季

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

連剋世界前二、澳網封后　萊巴金娜僅差斯威雅蒂368分掀熱議

連剋世界前二、澳網封后　萊巴金娜僅差斯威雅蒂368分掀熱議

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

【不打完我絕不走！】夜市打彈珠遇下雨 硬躲露天包廂堅持繼續打XD

熱門新聞

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙牛棚僅6、7成力！捕手驚呼像他

2絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

3王建民新賽季看好3土投競爭

4兄弟洋投補好補滿王建民揭考量

5王建民曝屏東將設運科專區

最新新聞

1世界大賽MVP出擊！潘尼亞披多國戰袍

2迪亞茲確定打WBC 波多黎各卻陷退賽潮

3道奇三連霸有戲？奪冠率第一

4徐若熙牛棚僅6、7成力！捕手驚呼像他

5「界外球請注意安全」兄弟日教秀中文

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366