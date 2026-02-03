運動雲

>

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

▲徐若熙。（圖／截自福岡軟銀鷹官方IG）

▲徐若熙。（圖／截自福岡軟銀鷹官方IG）

記者王真魚／綜合報導

福岡軟銀鷹新洋投、台灣右投徐若熙，在春訓第2天迎來加盟後首次牛棚投球。即便僅以約6至7成力調整，仍展現驚人球威，接捕的捕手谷川原健太直言，若全力出手，直球威力「有機會和莫內羅相提並論」。

徐若熙此役從右投上肩角度出手，動作流暢俐落，多次投出貼近低角度、如拉線般的直球。他受訪表示，「直球目前算是順利，希望接下來還能再提升一個層次。」牛棚中也刻意變換固定式投球與抬腳節奏，模擬實戰狀況，並投出變速球、滑球、曲球等球種，合計45球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首度親眼見到徐若熙投球的總教練小久保裕紀也給予高度評價，「第一次看到他投，投球動作很乾淨，整體平衡感非常好。」 過程中也加入裁判，讓徐若熙實際感受日本職棒的好球帶，他坦言，「日本的好球帶在高低角度上感覺稍微寬一點。」

此外，他也提到對NPB用球的適應狀況良好，「台灣的球有時縫線粗細不一，但日本的球比較均勻，控制起來更順。」 雖然力道尚未全開，但谷川原已留下深刻印象，「他的低角度直球完全不會下沉，是很有力量的球。如果投到10成，真的會很可怕。」他更以去季太平洋聯盟MVP左投莫內羅作比擬，認為兩人雖左右投不同，但低角度直球的伸展性與球威相當相似。

有趣的是，谷川原私下稱徐若熙為「兄弟」，原因竟是兩人外型神似。谷川原笑說「我也覺得很像」，徐若熙則回應，「我老婆也是這樣講的。」

徐若熙目前已列入WBC台灣代表隊候選名單，也特別使用WBC比賽用球進行調整。他強調，「如果能被選上，一定會為母國全力以赴，希望能有所貢獻，也希望讓大家覺得台灣是一支很強的球隊。」接下來將陸續投入Live BP與紅白戰等實戰形式，為3月賽事做準備，新球季也被寄予厚望，盼補上有原航平離隊後留下的戰力空缺。

關鍵字： 徐若熙福岡軟銀春訓牛棚投球日本職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

連剋世界前二、澳網封后　萊巴金娜僅差斯威雅蒂368分掀熱議

連剋世界前二、澳網封后　萊巴金娜僅差斯威雅蒂368分掀熱議

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

【拒檢衝撞還開逃】中壢警開12槍！歹徒還是跑了

熱門新聞

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙牛棚僅6、7成力！捕手驚呼像他

2絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

3王建民新賽季看好3土投競爭

4兄弟洋投補好補滿王建民揭考量

5王建民曝屏東將設運科專區

最新新聞

1世界大賽MVP出擊！潘尼亞披多國戰袍

2迪亞茲確定打WBC 波多黎各卻陷退賽潮

3道奇三連霸有戲？奪冠率第一

4徐若熙牛棚僅6、7成力！捕手驚呼像他

5「界外球請注意安全」兄弟日教秀中文

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366