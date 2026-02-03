徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

▲徐若熙。（圖／截自福岡軟銀鷹官方IG）

記者王真魚／綜合報導

福岡軟銀鷹新洋投、台灣右投徐若熙，在春訓第2天迎來加盟後首次牛棚投球。即便僅以約6至7成力調整，仍展現驚人球威，接捕的捕手谷川原健太直言，若全力出手，直球威力「有機會和莫內羅相提並論」。

徐若熙此役從右投上肩角度出手，動作流暢俐落，多次投出貼近低角度、如拉線般的直球。他受訪表示，「直球目前算是順利，希望接下來還能再提升一個層次。」牛棚中也刻意變換固定式投球與抬腳節奏，模擬實戰狀況，並投出變速球、滑球、曲球等球種，合計45球。

首度親眼見到徐若熙投球的總教練小久保裕紀也給予高度評價，「第一次看到他投，投球動作很乾淨，整體平衡感非常好。」 過程中也加入裁判，讓徐若熙實際感受日本職棒的好球帶，他坦言，「日本的好球帶在高低角度上感覺稍微寬一點。」

此外，他也提到對NPB用球的適應狀況良好，「台灣的球有時縫線粗細不一，但日本的球比較均勻，控制起來更順。」 雖然力道尚未全開，但谷川原已留下深刻印象，「他的低角度直球完全不會下沉，是很有力量的球。如果投到10成，真的會很可怕。」他更以去季太平洋聯盟MVP左投莫內羅作比擬，認為兩人雖左右投不同，但低角度直球的伸展性與球威相當相似。

有趣的是，谷川原私下稱徐若熙為「兄弟」，原因竟是兩人外型神似。谷川原笑說「我也覺得很像」，徐若熙則回應，「我老婆也是這樣講的。」

徐若熙目前已列入WBC台灣代表隊候選名單，也特別使用WBC比賽用球進行調整。他強調，「如果能被選上，一定會為母國全力以赴，希望能有所貢獻，也希望讓大家覺得台灣是一支很強的球隊。」接下來將陸續投入Live BP與紅白戰等實戰形式，為3月賽事做準備，新球季也被寄予厚望，盼補上有原航平離隊後留下的戰力空缺。