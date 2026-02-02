運動雲

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

▲前日職養樂多隊捕手西田明央新球季將擔任中信兄弟打擊教練。（圖／記者蔡厚瑄攝）

前日職養樂多隊捕手西田明央新球季將擔任中信兄弟打擊教練。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／屏東報導

中信兄弟教練團今年注入東瀛新血，找來今年33歲的前日職養樂多隊捕手西田明央擔任打擊教練，接受媒體聯訪時他透露自己決定跨海執教的契機，表示當時兄弟監督平野惠一返日期間與他見面，熱情問他「要不要一起奮鬥？」，又看到平野和兄弟選手們之前無隔閡的互動，深受感動後決定接下這項任務，而他在開訓時說要大秀中文，沒想到講的竟然是「界外球請注意安全」，讓全場都笑翻。

西田明央擁有14年日本職棒資歷，球員時期自2011年起長期效力於東京養樂多燕子，是以具備長打火力著稱的主戰捕手，職業生涯累積豐富的配球與守備經驗。

今天在開訓典禮正式在球迷、球團前亮相，談到自己跨海來台的關鍵，除了平野的熱情邀約，另外就是看到平野監督與選手之間毫無隔閡的互動，甚至曾看到平野為了慶祝，衝到三游之間與選手相擁倒地的激情敬祝畫面，他說，「看到那一幕就覺得這支球隊的氛圍非常棒，因此決定接受邀請。」

今日正式與球隊會合，西田明央強烈感受到平野與選手之間有著非常好的連結，雖然才剛成為團隊的一員，但他表示會努力加油，希望能早日與選手及工作人員成為真正的「兄弟」。

有趣的是，西田明央開訓時致詞時用中文跟大家問好，還大秀了一句超標準的「界外球，請小心注意安全」，讓在場的媒體、隊友還有球迷們都笑翻。之後他透露這句話是15年前從當時也在養樂多隊的同梯好友山田哲人學來的，「我15年前就聽過了，那時候山田來台灣打冬季聯盟，回去後一直對我說『界外球請注意安全』，所以這句話一直停留在我腦海中。」

面對中信兄弟身為台灣傳統人氣球隊的壓力，西田明央坦言，「帶著責任感來到這裡，深知球迷對於前年奪冠、去年失利的感受，今年的目標非常明確就是重返台灣第一，雖然這是我第一次擔任職業球隊教練，一訂有許多未知挑戰，但我會與選手一同成長。」

關鍵字： 中信兄弟西田明央日職打擊教練平野惠一

