運動雲

>

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

▲王建民。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／屏東報導

中信兄弟2日在屏東展開春訓備戰，面對中職本土先發戰力的培養與布局，投手教練王建民點名多位具備競爭力的投手，談到新生代投手養成與選秀現實，王建民坦言補強不易，也透露新球季將透過更細緻的一對一教學，提升效率。

談到本土先發，王建民首先點出鄭浩均並給予高度肯定，另外林暉盛、魏碩成、盧孟揚也高度看好，「都是非常有競爭力角逐新賽季先發。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭浩均目前正在中華隊集訓，談到球團對他的使用方向，王建民強調希望他以「長局數」投球為主；若拉到中繼，可能會遇到出賽頻率不同的問題，因此會盡量讓他有充足休息，以維持投球品質。

針對平野教練曾提到看好鄭浩均成為下一位挑戰旅外的選手，王建民指出他回台後進步很多、穩定性提升，加上過去就曾在道奇體系旅外，「以他現在投出的成績來看，確實仍具備再次挑戰旅外的實力。」

近年中職新生代本土先發投手產出相對吃緊，王建民分析，兄弟這幾年戰績都在前段班，選秀順位靠後，加上不少頂尖選手可能先被國外簽走或被前面順位挑走，導致補強難度提升。

他透露今年想做的改變之一，是在投手練習時更著重「一對一」教學，以更精準掌握選手狀況；執行方式上，將由教練直接指導，可能一天安排抓3位投手進行特訓，其餘時間再回到集體練習，透過抽出特定選手調整練習時間與內容，達到更細緻的指導效果。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、春訓、開訓、平野惠一、王建民

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

揮別去年報銷遺憾！勝騎士投入兄弟春訓　喊有信心趕上開季

揮別去年報銷遺憾！勝騎士投入兄弟春訓　喊有信心趕上開季

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

連剋世界前二、澳網封后　萊巴金娜僅差斯威雅蒂368分掀熱議

連剋世界前二、澳網封后　萊巴金娜僅差斯威雅蒂368分掀熱議

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

感覺日本好球帶高低位「較寬」　徐若熙WBC想證明台灣是強隊

感覺日本好球帶高低位「較寬」　徐若熙WBC想證明台灣是強隊

〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」

熱門新聞

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

揮別去年報銷遺憾！勝騎士投入兄弟春訓　喊有信心趕上開季

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王建民新賽季看好3土投競爭

2兄弟洋投補好補滿王建民揭考量

3「界外球請注意安全」兄弟日教秀中文

4王建民曝屏東將設運科專區

5勝騎士投入兄弟春訓有信心趕上開季

最新新聞

1「界外球請注意安全」兄弟日教秀中文

2王建民新賽季看好3土投競爭

3王建民曝屏東將設運科專區

4兄弟洋投補好補滿王建民揭考量

5王威晨誓言奪冠　目標逼哭平監督

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366