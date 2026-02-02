王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

▲王建民。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／屏東報導

中信兄弟2日在屏東展開春訓備戰，面對中職本土先發戰力的培養與布局，投手教練王建民點名多位具備競爭力的投手，談到新生代投手養成與選秀現實，王建民坦言補強不易，也透露新球季將透過更細緻的一對一教學，提升效率。

談到本土先發，王建民首先點出鄭浩均並給予高度肯定，另外林暉盛、魏碩成、盧孟揚也高度看好，「都是非常有競爭力角逐新賽季先發。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭浩均目前正在中華隊集訓，談到球團對他的使用方向，王建民強調希望他以「長局數」投球為主；若拉到中繼，可能會遇到出賽頻率不同的問題，因此會盡量讓他有充足休息，以維持投球品質。

針對平野教練曾提到看好鄭浩均成為下一位挑戰旅外的選手，王建民指出他回台後進步很多、穩定性提升，加上過去就曾在道奇體系旅外，「以他現在投出的成績來看，確實仍具備再次挑戰旅外的實力。」

近年中職新生代本土先發投手產出相對吃緊，王建民分析，兄弟這幾年戰績都在前段班，選秀順位靠後，加上不少頂尖選手可能先被國外簽走或被前面順位挑走，導致補強難度提升。

他透露今年想做的改變之一，是在投手練習時更著重「一對一」教學，以更精準掌握選手狀況；執行方式上，將由教練直接指導，可能一天安排抓3位投手進行特訓，其餘時間再回到集體練習，透過抽出特定選手調整練習時間與內容，達到更細緻的指導效果。