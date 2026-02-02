兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

▲中信兄弟投手教練王建民。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／屏東報導

中信兄弟1月22日宣布與兩位具備美國職棒大聯盟資歷的右投手陶樂（Kyle Tyler）以及黎克（Nick Nelson） 完成簽約，投手教練王建民今（2月2日）在春訓開訓受訪證實兩位今日晚間抵台報到，在完成體檢後投入團隊春訓計畫，他也親揭球團決策的背後考量。

兄弟休賽季輪番補進陶樂與黎克，王建民坦言，今年洋投簽得比較多，主因是去年勝騎士、德保拉都曾出現傷勢狀況，健康較難完全掌握，「為了保險起見，我們多找了一些洋投來Cover他們兩位的位子。」

陶樂2018年大聯盟選秀中以第20輪被洛杉磯天使指名，雖非高順位球員，但陶樂憑藉出色的控球、優異的學習能力與極佳的適應性，在小聯盟體系中快速累積競爭力，只花了3年便於2021年初次升上大聯盟，並在生涯初登板對德州遊騎兵隊繳出3局無失分的亮眼內容。

黎克則是在2016年大聯盟選秀第4輪被紐約洋基指名，是球探眼中極具潛力的速球派投手；他於2020年在洋基登上大聯盟，隨後轉戰費城費城人，於2022年展現個人大聯盟生涯最亮眼的一年，該年黎克單季出賽多達47場，68.2局送出69次三振，繳出3勝2敗防禦率4.85的成績，也隨隊參與世界大賽，是大聯盟牛棚中不可或缺的活棋。

隨著陶樂與黎克備戰在即，加上球團早已完成續約的德保拉、羅戈與勝騎士，中信兄弟新球季的洋將先發輪值戰力已然成形，劍指總冠軍。