連剋世界前二、澳網封后　萊巴金娜僅差斯威雅蒂368分掀熱議

▲Elena Rybakina。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

2026澳網女單決賽近日落幕，哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）以6比4、4比6、6比4擊敗世界球后薩巴蓮卡（Aryna Sabalenka），勇奪生涯第2座大滿貫冠軍；這場勝利不僅為她近期「21戰20勝」的火燙狀態畫下句點，也正式宣告女子網壇勢力版圖出現劇烈變化。

賽後萊巴金娜被問到是否已是當今世界最強球員，以及是否將世界第一視為目標，她毫不避諱回應：「是的，我有很大的目標；當然時間會證明一切，但我們一定會持續努力，希望我能實現自己的目標。」

目前世界排名第3的萊巴金娜，追平個人生涯最佳排名（2023年首度達成），距離世界第2的斯威雅蒂（Iga Swiatek）僅差368分，在近4年幾乎未曾動搖的世界前2格局中，投下一顆震撼彈。

萊巴金娜近3個月對斯威雅蒂與薩巴蓮卡取得4勝0敗，並在墨爾本與利雅德（WTA年終總決賽）接連擊敗世界前兩名展現全場地競爭力。

她坦言：「她們都是很難對付的對手，成績非常出色，而且長時間都站在巔峰；我很開心現在自己能回到這樣的水準，希望整個賽季都能保持穩定，持續打出好的網球與成績。」

對於萊巴金娜的進化，薩巴蓮卡也給予高度評價：「我會說，她擊球時毫不猶豫；我其實還是有機會，但她的水準真的太高了，我覺得她打得更具侵略性，她從年終總決賽開始就建立了很強的信心，毫無疑問，她變得更好，是一名更出色的球員。」

兩人曾在2023年澳網決賽交手，當時萊巴金娜先贏首盤，卻遭薩巴蓮卡逆轉，那場比賽成為她成長的重要轉捩點。

萊巴金娜回憶道：「阿莉娜在那場比賽打得非常好，我記得她主動上前進攻，果斷出手，發球也非常出色，我甚至覺得她在冒險，因為她的二發幾乎和一發一樣有威力。」

她也直言，這次再度站上決賽舞台，策略已有所不同：「我今天知道，如果有機會取得領先，就必須嘗試一些較冒險的擊球，果斷出手，而不是等對手失誤，甚至不去打長回合；這次能夠捧起這座獎盃，真的太不可思議了。」

決賽第3盤，萊巴金娜一度0比3落後，但最終成功逆轉；她賽後坦言心境轉折關鍵：「比賽從一開始就非常艱難，很多局都很接近，非常拉鋸；第2盤打到4比4時，我沒有提升自己的水準與能量，那幾局打得不好，因為沒能保發而丟掉第2盤，我感到很沮喪。」

「之後我覺得自己花了太久時間才回到比賽狀態，我試著慢下來，把所有負面情緒放在一邊，只專注於每一分，尋找解決方式，也多聽教練團的建議；很開心最後能扭轉局勢，贏下比賽。」

自2022溫布頓封后後，萊巴金娜歷經3年半未再捧起大滿貫，她也坦言這段期間並不輕鬆：「溫布頓之後，我在澳洲也有一段很好的表現，當然會想，或許之後會有更多機會，在其他大滿貫更接近冠軍；但我始終無法突破，去年整體來說並不是那麼成功，特別是和2023年澳網與溫網的表現相比。」

不過，她靠著奪下WTA年終總決賽冠軍找回信心：「我很開心現在我的水準相當不錯，希望能持續整個賽季。」

對於接下來的安排，萊巴金娜表示會先短暫慶祝、專注恢復：「可能會和大家一起慶祝幾個小時，接著每個人都好好休息；我會留在杜拜，我覺得最重要的是接下來幾天的休息與恢復，希望能以最佳狀態迎接杜哈站。」