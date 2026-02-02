運動雲

>

連剋世界前二、澳網封后　萊巴金娜僅差斯威雅蒂368分掀熱議

▲Elena Rybakina。（圖／路透）

▲Elena Rybakina。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

2026澳網女單決賽近日落幕，哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）以6比4、4比6、6比4擊敗世界球后薩巴蓮卡（Aryna Sabalenka），勇奪生涯第2座大滿貫冠軍；這場勝利不僅為她近期「21戰20勝」的火燙狀態畫下句點，也正式宣告女子網壇勢力版圖出現劇烈變化。

賽後萊巴金娜被問到是否已是當今世界最強球員，以及是否將世界第一視為目標，她毫不避諱回應：「是的，我有很大的目標；當然時間會證明一切，但我們一定會持續努力，希望我能實現自己的目標。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Elena Rybakina。（圖／路透）

目前世界排名第3的萊巴金娜，追平個人生涯最佳排名（2023年首度達成），距離世界第2的斯威雅蒂（Iga Swiatek）僅差368分，在近4年幾乎未曾動搖的世界前2格局中，投下一顆震撼彈。

萊巴金娜近3個月對斯威雅蒂與薩巴蓮卡取得4勝0敗，並在墨爾本與利雅德（WTA年終總決賽）接連擊敗世界前兩名展現全場地競爭力。

她坦言：「她們都是很難對付的對手，成績非常出色，而且長時間都站在巔峰；我很開心現在自己能回到這樣的水準，希望整個賽季都能保持穩定，持續打出好的網球與成績。」

▲Elena Rybakina。（圖／路透）

對於萊巴金娜的進化，薩巴蓮卡也給予高度評價：「我會說，她擊球時毫不猶豫；我其實還是有機會，但她的水準真的太高了，我覺得她打得更具侵略性，她從年終總決賽開始就建立了很強的信心，毫無疑問，她變得更好，是一名更出色的球員。」

兩人曾在2023年澳網決賽交手，當時萊巴金娜先贏首盤，卻遭薩巴蓮卡逆轉，那場比賽成為她成長的重要轉捩點。

萊巴金娜回憶道：「阿莉娜在那場比賽打得非常好，我記得她主動上前進攻，果斷出手，發球也非常出色，我甚至覺得她在冒險，因為她的二發幾乎和一發一樣有威力。」

她也直言，這次再度站上決賽舞台，策略已有所不同：「我今天知道，如果有機會取得領先，就必須嘗試一些較冒險的擊球，果斷出手，而不是等對手失誤，甚至不去打長回合；這次能夠捧起這座獎盃，真的太不可思議了。」

▲Elena Rybakina。（圖／路透）

決賽第3盤，萊巴金娜一度0比3落後，但最終成功逆轉；她賽後坦言心境轉折關鍵：「比賽從一開始就非常艱難，很多局都很接近，非常拉鋸；第2盤打到4比4時，我沒有提升自己的水準與能量，那幾局打得不好，因為沒能保發而丟掉第2盤，我感到很沮喪。」

「之後我覺得自己花了太久時間才回到比賽狀態，我試著慢下來，把所有負面情緒放在一邊，只專注於每一分，尋找解決方式，也多聽教練團的建議；很開心最後能扭轉局勢，贏下比賽。」

自2022溫布頓封后後，萊巴金娜歷經3年半未再捧起大滿貫，她也坦言這段期間並不輕鬆：「溫布頓之後，我在澳洲也有一段很好的表現，當然會想，或許之後會有更多機會，在其他大滿貫更接近冠軍；但我始終無法突破，去年整體來說並不是那麼成功，特別是和2023年澳網與溫網的表現相比。」

不過，她靠著奪下WTA年終總決賽冠軍找回信心：「我很開心現在我的水準相當不錯，希望能持續整個賽季。」

對於接下來的安排，萊巴金娜表示會先短暫慶祝、專注恢復：「可能會和大家一起慶祝幾個小時，接著每個人都好好休息；我會留在杜拜，我覺得最重要的是接下來幾天的休息與恢復，希望能以最佳狀態迎接杜哈站。」

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、女單

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

揮別去年報銷遺憾！勝騎士投入兄弟春訓　喊有信心趕上開季

揮別去年報銷遺憾！勝騎士投入兄弟春訓　喊有信心趕上開季

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

連剋世界前二、澳網封后　萊巴金娜僅差斯威雅蒂368分掀熱議

連剋世界前二、澳網封后　萊巴金娜僅差斯威雅蒂368分掀熱議

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

感覺日本好球帶高低位「較寬」　徐若熙WBC想證明台灣是強隊

感覺日本好球帶高低位「較寬」　徐若熙WBC想證明台灣是強隊

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門新聞

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

揮別去年報銷遺憾！勝騎士投入兄弟春訓　喊有信心趕上開季

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王建民新賽季看好3土投競爭

2兄弟洋投補好補滿王建民揭考量

3「界外球請注意安全」兄弟日教秀中文

4王建民曝屏東將設運科專區

5勝騎士投入兄弟春訓有信心趕上開季

最新新聞

1「界外球請注意安全」兄弟日教秀中文

2王建民新賽季看好3土投競爭

3王建民曝屏東將設運科專區

4兄弟洋投補好補滿王建民揭考量

5王威晨誓言奪冠　目標逼哭平監督

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366