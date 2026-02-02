看綽號猜選手！「綠島囡仔」、「醬油」來了　桃猿春訓戰袍曝光

▲▼鍾亦恩（上）、王奕翔（下）。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿春訓綽號球衣作為球團最具代表性的經典傳統，2026年正式邁入第13代。今年全新春訓綽號球衣以「深紅戰色」強勢亮相，展現專屬桃猿的硬派風格，並將於2月10日石垣島交流賽首度披掛上陣，為新賽季揭開序幕。

本季春訓主題定調為「暴力猿覺醒」，整體設計以低調卻極具張力的深紅色系為主軸，透過層層堆疊的視覺語彙，勾勒出桃猿男兒專屬的戰鬥意象。深沉色調象徵春訓期間默默累積的能量與實力，也完整詮釋開季前蓄勢待發、準備迎戰一切挑戰的強悍氣勢。

春訓綽號球衣的另一大亮點，則是深受10號隊友喜愛的「看綽號猜選手」環節，為季前增添滿滿話題與趣味。「綠島囡仔」、「醬油」不難猜，但誰是「格魯」？誰又是「YO柏」？又有哪些綽號會讓人忍不住會心一笑？答案將隨著春訓與賽季進行逐一揭曉。

為了讓10號隊友在春訓期間就能「做伙」披上同款戰袍、與桃猿男兒並肩作戰，樂天桃猿同步推出春訓全系列商品，即日起於官方電商平台及實體通路全面開賣。商品內容除春訓綽號球衣外，還包含外套、帽T、球帽與紀念球等多款周邊商品，都是10號隊友不可錯過的收藏逸品。

▲▼陳世展（上）、李育朋（下）。（圖／樂天桃猿提供）