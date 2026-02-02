運動雲

>

看綽號猜選手！「綠島囡仔」、「醬油」來了　桃猿春訓戰袍曝光

▲▼王奕翔、鍾亦恩。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼鍾亦恩（上）、王奕翔（下）。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼王奕翔、鍾亦恩。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿春訓綽號球衣作為球團最具代表性的經典傳統，2026年正式邁入第13代。今年全新春訓綽號球衣以「深紅戰色」強勢亮相，展現專屬桃猿的硬派風格，並將於2月10日石垣島交流賽首度披掛上陣，為新賽季揭開序幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季春訓主題定調為「暴力猿覺醒」，整體設計以低調卻極具張力的深紅色系為主軸，透過層層堆疊的視覺語彙，勾勒出桃猿男兒專屬的戰鬥意象。深沉色調象徵春訓期間默默累積的能量與實力，也完整詮釋開季前蓄勢待發、準備迎戰一切挑戰的強悍氣勢。

春訓綽號球衣的另一大亮點，則是深受10號隊友喜愛的「看綽號猜選手」環節，為季前增添滿滿話題與趣味。「綠島囡仔」、「醬油」不難猜，但誰是「格魯」？誰又是「YO柏」？又有哪些綽號會讓人忍不住會心一笑？答案將隨著春訓與賽季進行逐一揭曉。

為了讓10號隊友在春訓期間就能「做伙」披上同款戰袍、與桃猿男兒並肩作戰，樂天桃猿同步推出春訓全系列商品，即日起於官方電商平台及實體通路全面開賣。商品內容除春訓綽號球衣外，還包含外套、帽T、球帽與紀念球等多款周邊商品，都是10號隊友不可錯過的收藏逸品。

▲▼陳世展、李育朋。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼陳世展（上）、李育朋（下）。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼陳世展、李育朋。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 樂天桃猿春訓球衣深紅戰色綽號球衣春訓商品

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水　劉志威說爭取更多平日場

搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水　劉志威說爭取更多平日場

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

熱門新聞

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全殊死戰4支0無緣冠軍

2平野惠一曝高宇杰落淚往事

3絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

4洋基補強浮現新人選

5年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常

最新新聞

1「綠島囡仔」「醬油」桃猿春訓戰袍

2勝騎士投入兄弟春訓有信心趕上開季

3歐文揚見王建民「真的會害羞」

4兄弟28歲新打教歐文揚談使命

5徐若熙：日本好球帶高低位「較寬」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

【我不是變態QQ】店員奔跑接客「內褲意外露出」　顧客嚇壞奪門逃出

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

【太帥了】老夫婦遭痛毆！21歲青年路見不平「鎖喉制伏」

TXT太顯獻唱中文歌　伍佰〈淚橋〉超驚喜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366