帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

▲王威晨。（圖／記者王真魚攝）

記者蔡厚瑄／屏東報導

中華職棒中信兄弟2日於屏東中國信託公益園區舉行2026年球季開訓儀式，當家球星王威晨再度接下隊長一職，這也是他連續第6年蟬聯此重任，王威晨在開訓典禮感謝隊友、球隊還有教練團的肯定，也誓言新球季要拿下很好的戰績並拿到總冠軍，還要逼哭總教練平野惠一。

成為隊史連任最多次隊長的王威晨，開訓典禮後接受媒體聯訪時表示感謝球團、教練、行政人員、球員對他的厚愛，讓他繼續當「威晨隊長」，他坦言自己早已習慣這個角色，「看到球隊持續往好的方向發展，獲得大家的肯定，這也是我願意繼續扛下隊長的原因。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧去年總冠軍賽不敵樂天桃猿的遺憾，王威晨觀察到球隊當下的氛圍其實展現出相當成熟心理素質，他說「當下的氛圍，我覺得很明顯感受出來沒有這種『怎麼會這樣子』的感覺，大家很有經驗，知道已經很努力了，但最後結果對我們是不好的。」

不過王威晨認為因為懷著這份不甘心，所以大家一定是帶著很強烈的心態想要再把冠軍拿回來，「沒有什麼捷徑，把各方面的細節都做好，就很有機會再拿總冠軍，去年我們拿到年度第一也拿過半季冠軍，只是剛好在總冠軍賽、短期盃賽輸給樂天，希望今年我們能有很好的戰績並拿到總冠軍。」

而總教練平野惠一在受訪的時候分享，去年台灣大賽失利後，就立刻詢問王威晨願不願意繼續當隊長，回憶起當時兩人的對話，讓他感動得很想哭，對此，王威晨笑著說，「他這樣就哭喔？希望我們可以打下總冠軍讓他哭。」

而王威晨去年在總冠軍期間遭遇腿傷，讓外界擔憂他的健康狀況，不過他強調自己始終維持高標準的出勤率，且在休賽季期間已妥善處理去年季末的傷勢，「我是很早開機的選手，邊訓練邊養傷，目前都沒有問題，剛好銜接回來春訓。」

而他去年多擔任指定打擊，新球季能否重回昔日防區？王威晨說：「位置上改變對我來講其實沒有差，一個好選手就是把自己準備好讓教練使用就對了，我每一天都做得很好，過往幾年也都會一樣，不管有沒有需要守備、要不要打 DH、甚至守備位置的改變，都沒有關係，我會準備好讓自己當一個很好用的選手，不讓教練團、球迷和球隊擔心。」