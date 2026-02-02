揮別去年報銷遺憾！勝騎士投入兄弟春訓　喊有信心趕上開季

▲中信兄弟洋投勝騎士。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／屏東報導

中信兄弟2日於屏東春訓基地舉行開訓典禮，去年因肩傷僅出賽4場便球季報銷的洋投勝騎士，與另一名洋投羅戈已先行向球隊報到並投入訓練，勝騎士在接受媒體聯訪時，也分享了目前自己的復健進度與訓練狀態，表示現在已進入牛棚練投階段，且身體回饋良好，樂觀認為應該能趕上新球季開季。

勝騎士去年自統一獅轉投中信兄弟，開季僅完成4場先發、累積投23.1局，隨後便因肩膀傷勢得長期接受復健，提前遭到兄弟註銷，也無緣陪伴球隊爭冠，經過近1年的調整，如今也能隨隊參加春訓。

勝騎士在接受媒體聯訪時表示，自己目前已進行了兩次牛棚練投，每場投球量維持在25至30球之間，「我覺得身體已經準備好跟上春訓的節奏，可以跟其他隊友一起照進度調整。」

勝騎士也說自己每年在休賽季都會針對體能和身體素質做全面的準備，「去年發生的事（受傷）是誰都沒想到的，確實很可惜。但我現在保持正面的態度，把去年留在過去，努力準備好今年。」

對於去年因傷缺席季後賽與總冠軍賽，勝騎士坦言未能參與關鍵賽事確實感到可惜，但畢竟運動員無法預測受傷的發生，所以他選擇用正向去面對職業運動中的不可控因素，「我相信凡事發生必有原因，雖然覺得很可惜沒辦法在關鍵時刻出力，但我也會從中學習，也希望今年上帝保佑，讓我能順利投滿整季，能和隊友一起拿下總冠軍。」

至於練習賽的出賽安排，勝騎士笑著說這個他應該無法決定，還是要由教練團視他投球狀態與體能表現來做出最終決定，不過他自己是很有信心能趕上今年開季。