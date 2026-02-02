歐文揚見王建民「真的會害羞」 談運科能縮小選手天賦差距

▲歐文揚。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／屏東報導

中信兄弟2日春訓開訓，新任二軍打擊策略教練歐文揚（Owen Young）受訪提及隊內投手教練王建民時，坦言早就知道「建仔」的名號，甚至第一次看到時還有點不好意思，「我必須承認，我當時在王建民面前真的有種害羞的感覺，他在我心中一直是個巨大的偶像。」

有趣的是，受訪現場提到一段「家族對戰史」：歐文揚的叔叔、前大聯盟選秀狀元Delmon Young，球員時期對戰王建民打擊率高達4成67（15支7），堪稱「建仔殺手」之一；歐文揚聽到數據先是笑出聲，直呼「哇，這數據太驚人了！我一定會跟他說。」

除了分享與王建民互動的趣聞，歐文揚也點出他對兄弟教練團的第一印象；他表示，很喜歡這支教練團的一點在於「大家都有豐富的經驗」，而且不只來自美職體系，包含亞洲棒球環境在內都具備高度專業。

他強調，在他眼中，無論是日本職棒（NPB）、韓職（KBO）或中職（CPBL），「都是與大聯盟同等級、首屈一指的頂尖聯盟」，能與在這些聯盟都曾取得成功的教練共事，讓他覺得是非常棒的成長環境。

談到運動科學與數據化訓練如何影響選手發展，歐文揚認為「當然可以」縮小天賦差距；他指出，現代棒球已累積大量且具目的性的數據，透過持續追蹤與分析，能有效幫助天賦沒那麼突出的選手找到提升路徑，「藉由追蹤這些數據，可以有效縮小選手之間天賦的差異。」