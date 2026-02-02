運動雲

>

年齡接近球員更好溝通？　兄弟28歲新打教歐文揚談使命也提與球隊契機

▲歐文揚。（圖／記者胡冠辰攝）

▲歐文揚。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／屏東報導

中信兄弟2日春訓開訓，新任二軍打擊策略教練歐文揚（Owen Young）首度以教練身分在台受訪，談到加入兄弟的契機，他直言目標明確，「我只是想幫助這個組織和球隊贏球，贏得台灣大賽。」他也強調自己此行不只是工作轉換，而是希望延續球隊長久累積的棒球傳統，為農場體系盡一份力。

歐文揚具備運動科學背景，對於近年職棒圈愈來愈重視的「科學化訓練」，他表態自己是運動科學發展的支持者，並點出最關鍵的價值在於「能夠用儀器獲取所有球員機制表現、精確數據」，透過量化與可視化的方式，協助選手掌握揮棒機制與表現差異，進而做出更有效率的調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，歐文揚剛退役不久，年齡（28）與二軍選手相近，至於是否能在溝通上更貼近球員？他坦言很喜歡「與球員年齡相近的感覺」，但他認為最大的優勢不只在年齡，而在於心態與互動方式，「作為一名年輕教練，最重要的一點是我也可以和球員一起學習。」

談到來台執教的接洽過程，歐文揚透露兄弟球團是在「幾週前」主動聯繫，整個流程進展非常迅速，「球團很有效率，從得知有這個職缺到飛抵台灣，一切都很有效率。」至於決定來台的關鍵，除了看重兄弟球團深厚歷史與傳統，也與他的家族背景有關。他提到父親與叔叔都曾在大聯盟打球，堂弟目前也在雙城隊小聯盟體系，「來到另一個海外開闢自己的執教之路，這對我來說非常有意義。」

兄弟本季延攬歐文揚加入二軍教練團，期盼他能把運動科學與數據分析導入養成流程，協助年輕選手更快建立擊球機制與攻擊策略，為球隊長期戰力打下更扎實的基礎；若他能在二軍端成功落實「數據化、科學化」的訓練思維，也將成為兄弟農場體系升級的重要一環。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、春訓、開訓、歐文陽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水　劉志威說爭取更多平日場

搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水　劉志威說爭取更多平日場

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

熱門新聞

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全殊死戰4支0無緣冠軍

2平野惠一曝高宇杰落淚往事

3絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

4洋基補強浮現新人選

5年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常

最新新聞

1「綠島囡仔」「醬油」桃猿春訓戰袍

2勝騎士投入兄弟春訓有信心趕上開季

3歐文揚見王建民「真的會害羞」

4兄弟28歲新打教歐文揚談使命

5徐若熙：日本好球帶高低位「較寬」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

【我不是變態QQ】店員奔跑接客「內褲意外露出」　顧客嚇壞奪門逃出

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

【太帥了】老夫婦遭痛毆！21歲青年路見不平「鎖喉制伏」

TXT太顯獻唱中文歌　伍佰〈淚橋〉超驚喜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366