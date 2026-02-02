年齡接近球員更好溝通？　兄弟28歲新打教歐文揚談使命也提與球隊契機

▲歐文揚。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／屏東報導

中信兄弟2日春訓開訓，新任二軍打擊策略教練歐文揚（Owen Young）首度以教練身分在台受訪，談到加入兄弟的契機，他直言目標明確，「我只是想幫助這個組織和球隊贏球，贏得台灣大賽。」他也強調自己此行不只是工作轉換，而是希望延續球隊長久累積的棒球傳統，為農場體系盡一份力。

歐文揚具備運動科學背景，對於近年職棒圈愈來愈重視的「科學化訓練」，他表態自己是運動科學發展的支持者，並點出最關鍵的價值在於「能夠用儀器獲取所有球員機制表現、精確數據」，透過量化與可視化的方式，協助選手掌握揮棒機制與表現差異，進而做出更有效率的調整。

值得一提的是，歐文揚剛退役不久，年齡（28）與二軍選手相近，至於是否能在溝通上更貼近球員？他坦言很喜歡「與球員年齡相近的感覺」，但他認為最大的優勢不只在年齡，而在於心態與互動方式，「作為一名年輕教練，最重要的一點是我也可以和球員一起學習。」

談到來台執教的接洽過程，歐文揚透露兄弟球團是在「幾週前」主動聯繫，整個流程進展非常迅速，「球團很有效率，從得知有這個職缺到飛抵台灣，一切都很有效率。」至於決定來台的關鍵，除了看重兄弟球團深厚歷史與傳統，也與他的家族背景有關。他提到父親與叔叔都曾在大聯盟打球，堂弟目前也在雙城隊小聯盟體系，「來到另一個海外開闢自己的執教之路，這對我來說非常有意義。」

兄弟本季延攬歐文揚加入二軍教練團，期盼他能把運動科學與數據分析導入養成流程，協助年輕選手更快建立擊球機制與攻擊策略，為球隊長期戰力打下更扎實的基礎；若他能在二軍端成功落實「數據化、科學化」的訓練思維，也將成為兄弟農場體系升級的重要一環。