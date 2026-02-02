感覺日本好球帶高低位「較寬」　徐若熙WBC想證明台灣是強隊

▲徐若熙在軟銀春訓首度進入牛棚。（圖／截自福岡軟銀鷹官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

中華隊強投徐若熙今（2）日參與日本職棒福岡軟銀鷹春訓，首度進入牛棚練投，在總教練小久保裕紀的關注下完成45球內容，結束後他分享道，感覺日本好球帶「高低方向較寬」。

徐若熙本次牛棚除了直球外，也依序投出其拿手的變速球，並搭配滑球、曲球與卡特球，對於首次在日本春訓牛棚登板，他直言心情相當平穩。

「沒有緊張感，因為台灣從1月中旬就開始春訓，所以不覺得不適應。」同時也分享對日本棒球環境的初步感受，「感覺日本的好球帶在高低方向比較寬。」

軟銀在休賽季因有原航平轉戰北海道日本火腿鬥士，輪值少了一名主力戰將，徐若熙被視為最有可能補上先發缺口的人選，具備WBC中華隊代表實力的他，也被球團寄予厚望，期待能在新賽季扮演關鍵角色。

對於徐若熙的首次牛棚內容，小久保總教練給予正面評價，指出其投球「整體平衡感很好，看起來在抬腳動作上也下了一些功夫。」

放眼即將到來的WBC賽事，台灣與日本存在潛在交手機會，徐若熙態度明確表示，「我想證明台灣是一支強隊。」依規劃，徐若熙將隨軟銀參與春訓至中旬，之後再與中華隊會合，持續為WBC與新球季做雙線準備。