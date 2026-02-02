運動雲

>

感覺日本好球帶高低位「較寬」　徐若熙WBC想證明台灣是強隊

▲徐若熙。（圖／截自福岡軟銀鷹官方IG）

▲徐若熙在軟銀春訓首度進入牛棚。（圖／截自福岡軟銀鷹官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

中華隊強投徐若熙今（2）日參與日本職棒福岡軟銀鷹春訓，首度進入牛棚練投，在總教練小久保裕紀的關注下完成45球內容，結束後他分享道，感覺日本好球帶「高低方向較寬」。

徐若熙本次牛棚除了直球外，也依序投出其拿手的變速球，並搭配滑球、曲球與卡特球，對於首次在日本春訓牛棚登板，他直言心情相當平穩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「沒有緊張感，因為台灣從1月中旬就開始春訓，所以不覺得不適應。」同時也分享對日本棒球環境的初步感受，「感覺日本的好球帶在高低方向比較寬。」 

軟銀在休賽季因有原航平轉戰北海道日本火腿鬥士，輪值少了一名主力戰將，徐若熙被視為最有可能補上先發缺口的人選，具備WBC中華隊代表實力的他，也被球團寄予厚望，期待能在新賽季扮演關鍵角色。

對於徐若熙的首次牛棚內容，小久保總教練給予正面評價，指出其投球「整體平衡感很好，看起來在抬腳動作上也下了一些功夫。」

放眼即將到來的WBC賽事，台灣與日本存在潛在交手機會，徐若熙態度明確表示，「我想證明台灣是一支強隊。」依規劃，徐若熙將隨軟銀參與春訓至中旬，之後再與中華隊會合，持續為WBC與新球季做雙線準備。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊日本職棒福岡軟銀鷹徐若熙

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水　劉志威說爭取更多平日場

搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水　劉志威說爭取更多平日場

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

【拿破輪行李箱】才剛提起...輪子一掉把手也投降了XD

熱門新聞

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全殊死戰4支0無緣冠軍

2平野惠一曝高宇杰落淚往事

3絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

4洋基補強浮現新人選

5年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常

最新新聞

1「綠島囡仔」「醬油」桃猿春訓戰袍

2勝騎士投入兄弟春訓有信心趕上開季

3歐文揚見王建民「真的會害羞」

4兄弟28歲新打教歐文揚談使命

5徐若熙：日本好球帶高低位「較寬」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

【我不是變態QQ】店員奔跑接客「內褲意外露出」　顧客嚇壞奪門逃出

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

【太帥了】老夫婦遭痛毆！21歲青年路見不平「鎖喉制伏」

TXT太顯獻唱中文歌　伍佰〈淚橋〉超驚喜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366