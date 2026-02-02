搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水　劉志威說爭取更多平日場

▲中信兄弟大巨蛋票房過去都相當亮眼。（圖／記者楊舒帆攝）

記者蔡厚瑄／屏東報導

中職新球季賽程逐步底定，針對台北大巨蛋場次安排，中信兄弟領隊劉志威2日在出席球隊春訓開訓記者會受訪時坦言，今年在大巨蛋的場次比過往少，尤其是假日檔期受到其他表演項目競爭而縮水，對球團經營而言確實是一大挑戰，但他強調球團對此表示尊重，並積極爭取了較多的平日場次作為應對。

劉志威表示，大巨蛋場次分配並非單一球團的問題，各隊情況大致相同，「今年平日場次增加，但假日場次變少。」他也直言，假日檔期被其他活動占用的感受，比往年更為明顯，但相關安排仍須尊重聯盟整體規劃與協調結果。

而根據兄弟官網所公布的季票資訊，上半季60場有47場在洲際主場、2場在嘉義棒球場，因此推估大巨蛋場次可能有11場。

據了解，中信兄弟本季在台北大巨蛋僅安排11場主場賽事，主場重心仍以洲際棒球場為主，全年規劃47場，另在嘉義市立棒球場安排2場比賽。大巨蛋場次假日檔期相對有限，也使球團在票房與活動操作上需更審慎評估。

儘管場次受限，劉志威仍肯定大巨蛋近兩年對職棒產業帶來的正面效應，他認為認為大巨蛋這兩年發揮了很好的效應，特別是在世界12強賽（WBSC Premier 12）後帶動了產業升級，大巨蛋讓職棒正式跨入「運動娛樂化」的新階段，也為整體產值提升創造開端。

「運動還是核心，娛樂只是媒介。」劉志威強調，場次不多的情況下，球團仍會持續強化專業內容與比賽品質，再透過大巨蛋這個平台包裝呈現，「怎麼在有限場次中，繼續把產值往上拉，會是接下來大家共同面對的挑戰。」