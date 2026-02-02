運動雲

>

「精實的羅戈」回來了！　兄弟王牌高強度訓練只為贏回總冠軍

▲▼中信兄弟春訓開訓，洋投羅戈。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中信兄弟春訓開訓，洋投羅戈。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者胡冠辰／屏東報導

中信兄弟今（2日）正式開訓，王牌羅戈提早到隊報到，受訪時談到原因直言就是「不甘心」；羅戈說，去年球隊最終未能如願拿下總冠軍，「因為去年我們輸了，今年想要贏回來，心裡有一種不甘心的感覺。」

隨後，羅戈也被問到是否滿意自己上季表現，他把答案回到團隊目標上，「去年沒有達到我們想要的目標，也就是拿下總冠軍，這就是我的答案。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到春訓期間的準備重點，羅戈表示最重要的是把身體狀況調到最佳，因為球季漫長且氣候因素不容忽視，「而且天氣會非常炎熱，我必須讓身體處於最佳狀態來應對。」

從外觀上看，羅戈也確實比去年更精實，他透露休賽季已完成強度不低的訓練與調整，盼把體能轉化為整季穩定輸出，「我在休賽季執行了一個為期6週的高強度重訓計畫，同時也改變了飲食習慣；因為台灣天氣熱，良好的身體素質對維持表現非常重要。」

至於新球季希望在哪些細節更進一步，羅戈點出投手可控的環節，包括控球與效率；他提到，投手有時無法左右比賽結果，但能做的就是把自己做到最好，「我能控制的就是把球投好、降低保送、提高效率。」

同時他也坦言防禦率等數據與團隊守備息息相關，「防禦率的高低也取決於隊友的防守配合。」因此現階段他最重視的仍是「專注投球、把身體準備好」，用最完整的狀態去面對每一場比賽。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、春訓、開訓、羅戈

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

爆衝突後還是逆轉勇士　獵鷹主帥柯納賽後怒轟「5打8」！

爆衝突後還是逆轉勇士　獵鷹主帥柯納賽後怒轟「5打8」！

澳網決賽10勝0敗紀錄告終　喬科維奇仍幽默盛讚艾卡拉茲：未來10年會常見

澳網決賽10勝0敗紀錄告終　喬科維奇仍幽默盛讚艾卡拉茲：未來10年會常見

【撞人還動手】男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

熱門新聞

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全殊死戰4支0無緣冠軍

2平野惠一曝高宇杰落淚往事

3年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常

4洋基補強浮現新人選

5絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

最新新聞

1兄弟王牌羅戈親曝返台辛苦航程

2兄弟大巨蛋假日場縮水？領隊這麼說

3兄弟談薪95%完成、幾乎無人扣薪

4兄弟王牌高強度訓練只為贏回總冠軍

5中信兄弟豪華教練陣容曝光！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【我不是變態QQ】店員奔跑接客「內褲意外露出」　顧客嚇壞奪門逃出

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

【太帥了】老夫婦遭痛毆！21歲青年路見不平「鎖喉制伏」

大聲逛JYP「遇到BIGBANG舞者」　抓住逼問：妳跑到這裡工作？！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366