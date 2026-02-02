「精實的羅戈」回來了！　兄弟王牌高強度訓練只為贏回總冠軍

▲中信兄弟春訓開訓，洋投羅戈。（圖／記者蔡厚瑄攝）



記者胡冠辰／屏東報導

中信兄弟今（2日）正式開訓，王牌羅戈提早到隊報到，受訪時談到原因直言就是「不甘心」；羅戈說，去年球隊最終未能如願拿下總冠軍，「因為去年我們輸了，今年想要贏回來，心裡有一種不甘心的感覺。」

隨後，羅戈也被問到是否滿意自己上季表現，他把答案回到團隊目標上，「去年沒有達到我們想要的目標，也就是拿下總冠軍，這就是我的答案。」

談到春訓期間的準備重點，羅戈表示最重要的是把身體狀況調到最佳，因為球季漫長且氣候因素不容忽視，「而且天氣會非常炎熱，我必須讓身體處於最佳狀態來應對。」

從外觀上看，羅戈也確實比去年更精實，他透露休賽季已完成強度不低的訓練與調整，盼把體能轉化為整季穩定輸出，「我在休賽季執行了一個為期6週的高強度重訓計畫，同時也改變了飲食習慣；因為台灣天氣熱，良好的身體素質對維持表現非常重要。」

至於新球季希望在哪些細節更進一步，羅戈點出投手可控的環節，包括控球與效率；他提到，投手有時無法左右比賽結果，但能做的就是把自己做到最好，「我能控制的就是把球投好、降低保送、提高效率。」

同時他也坦言防禦率等數據與團隊守備息息相關，「防禦率的高低也取決於隊友的防守配合。」因此現階段他最重視的仍是「專注投球、把身體準備好」，用最完整的狀態去面對每一場比賽。