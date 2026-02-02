大都會捕手教練當客座！兄弟強化投捕教練體系　劉志威預告補強還未完

▲中信兄弟2026年一、二軍教練團。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／屏東報導

中信兄弟2日春訓開訓，領隊劉志威在接受媒體聯訪時透露了教練團與洋將補強的最新進展，他透露為了持續精進守備細節，球團特別邀請了一名來自紐約大都會體系的客座捕手教練在春訓指導，也會針對投手教練職位進行調整與增補，尋找的人選涵蓋本土與外籍，希望能在球季開始前打造出最完善的教練體系。

兄弟在屏東園區正式展開春訓，一、二軍教練團成員對外亮相，不過領隊劉志威在致詞時透露這還不是完整教練團，隨後在接受媒體聯訪時他也證實，除了會邀請大都會體系的捕手教練來春訓客座，之後也會繼續針對投手教練職位進行補強。

在洋投戰力佈局方面，球隊今年的節奏顯得相當迅速且具備彈性，劉志威透漏，前兩天羅戈、勝騎士已先行報到，其餘包含王牌德保拉（Jose De Paula）在內的其餘3名洋投都將於3日就會抵台報到。

他也解釋，洋將報到時間的落差僅是純粹的班機與時間調整，全隊5名洋將在春訓初期就能全數現身，不過劉志威也說儘管這5位洋將均已進入聯盟註冊，但球團仍會保持調度彈性，特別是針對象騎士與德保拉的身體狀況，「洋將部份我們會持續保持一些彈性啦，象騎士跟德保拉也都有登錄了，但是整個情況還是教練團實際看到評估完，然後我們再來做最後的決定。但是人選的部分我們一直都有準備。」

▲中信兄弟領隊劉志威。（圖／記者王真魚攝）

至於外界關心的二軍墨西哥交流賽，劉志威說由於辦理簽證手續耗時，球團採取了較為廣泛的辦理方式，特別是針對變數較多的投手群，雖然屆時一軍賽季已經開打，但總教練在開季初期需要觀察更多選手，因此最終前往墨西哥的人選將視屆時的一軍戰力需求而定。

依據行程表，從墨西哥一回來隔天就要碰到二軍賽，對此劉志威則認為，去墨西哥參賽不僅是訓練的一環，回台後隨即銜接賽事、挑戰時差與疲勞調整，對年輕選手而言都是極佳的磨練機會。