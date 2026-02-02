王彥程春訓熱很快！單周2次牛棚80球　韓華鷹投手教練：慢慢來

▲王彥程。（圖／截自韓華鷹官方YT頻道Eagles TV）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

中華隊、韓國職棒韓華鷹投手王彥程目前正在澳洲進行2026年春訓營調整，短短一周內已兩度進入牛棚練投，且2次皆投滿80球，節奏之快，也讓教練團特別留意。

王彥程於1月23日隨隊飛往澳洲，參與韓華鷹春訓，在官方訓練第2天、1月26日，他即完成首次牛棚投球，投球數一口氣來到80球，內容涵蓋直球與變化球，並刻意攻擊左右兩側邊角，甚至還架設打者模型來模擬實戰情境。

該次投球也吸引多名隊友在旁觀看，負責接球的捕手崔載勳也頻頻發出讚嘆聲，不過，王彥程賽後對自己的表現評價僅給出「60分」，顯示他對細節仍有更高要求。

到了1月31日，他再度站上牛棚，投球數依舊維持在80球水準，與其他多數現階段仍控制在30至40球的投手形成強烈對比。

對此，韓華投手教練楊相汶指出，王彥程過去在日本體系成長，投球節奏或許深受影響，「他是在日本打球過的投手，可能因此有這樣的習慣，日本投手本來就投得比較多，他在休賽季準備得很好才來報到，但我也覺得稍微多了一點，所以第2次牛棚還是控制在80球，並跟他說慢慢來。」

楊相汶接著說，「不只是王彥程，我們其他投手的準備狀態也都很好，看得出來大家都有好好準備，現在提早備戰的文化也逐漸成形，投手們基本上都已經完成2次牛棚投球，整體給人的感覺就是『控球真的不錯』，連我看了心情都很好。」

王彥程18歲時於2019年以育成選手身分加盟日本職棒東北樂天金鷲，自2020年至2025年連續6個賽季皆在二軍磨練，儘管出身台灣，但其投手養成背景與節奏，已深深烙印日本職棒色彩，也讓他在春訓調整上展現出與眾不同的步調。

事實上，春訓投球量並不存在絕對標準，只要符合自身身體狀況與既定調整節奏，提早拉高強度未必是壞事，王彥程在出發春訓前曾表示自己「比別人慢熱」，但真正投入訓練後的表現，卻顯示他對新環境與新舞台，早已做好充分準備。