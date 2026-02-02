運動雲

>

王彥程春訓熱很快！單周2次牛棚80球　韓華鷹投手教練：慢慢來

▲王彥程。（圖／截自韓華鷹官方YT頻道Eagles TV）

▲王彥程。（圖／截自韓華鷹官方YT頻道Eagles TV）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

中華隊、韓國職棒韓華鷹投手王彥程目前正在澳洲進行2026年春訓營調整，短短一周內已兩度進入牛棚練投，且2次皆投滿80球，節奏之快，也讓教練團特別留意。

王彥程於1月23日隨隊飛往澳洲，參與韓華鷹春訓，在官方訓練第2天、1月26日，他即完成首次牛棚投球，投球數一口氣來到80球，內容涵蓋直球與變化球，並刻意攻擊左右兩側邊角，甚至還架設打者模型來模擬實戰情境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該次投球也吸引多名隊友在旁觀看，負責接球的捕手崔載勳也頻頻發出讚嘆聲，不過，王彥程賽後對自己的表現評價僅給出「60分」，顯示他對細節仍有更高要求。

到了1月31日，他再度站上牛棚，投球數依舊維持在80球水準，與其他多數現階段仍控制在30至40球的投手形成強烈對比。

對此，韓華投手教練楊相汶指出，王彥程過去在日本體系成長，投球節奏或許深受影響，「他是在日本打球過的投手，可能因此有這樣的習慣，日本投手本來就投得比較多，他在休賽季準備得很好才來報到，但我也覺得稍微多了一點，所以第2次牛棚還是控制在80球，並跟他說慢慢來。」

楊相汶接著說，「不只是王彥程，我們其他投手的準備狀態也都很好，看得出來大家都有好好準備，現在提早備戰的文化也逐漸成形，投手們基本上都已經完成2次牛棚投球，整體給人的感覺就是『控球真的不錯』，連我看了心情都很好。」

王彥程18歲時於2019年以育成選手身分加盟日本職棒東北樂天金鷲，自2020年至2025年連續6個賽季皆在二軍磨練，儘管出身台灣，但其投手養成背景與節奏，已深深烙印日本職棒色彩，也讓他在春訓調整上展現出與眾不同的步調。

事實上，春訓投球量並不存在絕對標準，只要符合自身身體狀況與既定調整節奏，提早拉高強度未必是壞事，王彥程在出發春訓前曾表示自己「比別人慢熱」，但真正投入訓練後的表現，卻顯示他對新環境與新舞台，早已做好充分準備。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊韓國職棒韓華鷹王彥程

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

爆衝突後還是逆轉勇士　獵鷹主帥柯納賽後怒轟「5打8」！

爆衝突後還是逆轉勇士　獵鷹主帥柯納賽後怒轟「5打8」！

澳網決賽10勝0敗紀錄告終　喬科維奇仍幽默盛讚艾卡拉茲：未來10年會常見

澳網決賽10勝0敗紀錄告終　喬科維奇仍幽默盛讚艾卡拉茲：未來10年會常見

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

熱門新聞

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全殊死戰4支0無緣冠軍

2平野惠一曝高宇杰落淚往事

3年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常

4洋基補強浮現新人選

5絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

最新新聞

1兄弟王牌羅戈親曝返台辛苦航程

2兄弟大巨蛋假日場縮水？領隊這麼說

3兄弟談薪95%完成、幾乎無人扣薪

4兄弟王牌高強度訓練只為贏回總冠軍

5中信兄弟豪華教練陣容曝光！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【我不是變態QQ】店員奔跑接客「內褲意外露出」　顧客嚇壞奪門逃出

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

【太帥了】老夫婦遭痛毆！21歲青年路見不平「鎖喉制伏」

大聲逛JYP「遇到BIGBANG舞者」　抓住逼問：妳跑到這裡工作？！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366