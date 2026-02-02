運動雲

新庄剛志察覺細微差異！北山亘基備戰WBC「強化內角球」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，北山亘基。（圖／記者李毓康攝）

▲北山亘基。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士投手北山亘基今（2）日投入春訓營調整，入選WBC日本隊的他，並未滿足於現況，直言自身仍有多項課題，其中「內角球的控制力」成為本階段訓練的重點。

北山今日在牛棚投出35球，反覆針對內角路線進行確認，他的招牌武器球為一顆在打者手邊彷彿「竄升」的直球。

他今日坦言，過去使用這顆武器球攻擊右打者內角時，會因顧慮觸身球而讓手臂動作略顯縮手，為了突破這項心理與技術層面的限制，目前的目標是在全力揮臂的情況下，避免球產生內飄旋轉，確實投進設定好的位置。

北山認為，內角球若能在打者心中形成壓迫感，整體對戰節奏也會隨之改變，「只要能在事前做好心理上的意識建立，就不會在陷入危機時落於後手。」

訓練過程中，總教練新庄剛志也親自視察，並指出北山在投直球與變化球時，動作上存在細微差異。北山表示，這項提醒是從「打者視角」出發、毫不保留的建議，自己在聽完後已立即著手修正相關細節。

「我覺得（目前）在準備上沒有不足之處。」北山語氣堅定，無論是身體狀態或心理層面的調整，都正按部就班推進，隨著春訓正式啟動，他也一步步為即將到來的WBC舞台做好準備。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓日本職棒北海道日本火腿鬥士北山亘基

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

