從吳念庭到林安可！西武老闆對「台日雙獅」交流賽持正面態度

日本職棒埼玉西武獅老闆後藤高志今（2）日視察春季訓練營，期間談及球團未來的海外交流構想，並首度公開提到「台日雙獅對決」的可能性，對於未來在台灣安排西武獅與統一獅交手一事，表達正面且開放的態度。

西武本季自中華職棒統一7-ELEVEn獅網羅外野手林安可，形成「從獅隊到獅隊」的話題性轉隊，也再度引發外界對台日獅隊交流的關注。西武與統一長期維持友好關係，此次補強也被視為雙方連結延續的一環。

後藤老闆透露，今年1月曾因非棒球相關事務造訪台灣，並對當地氛圍留下深刻印象，「台灣的人們對日本抱持著非常深厚的親近感，而且以西武集團來說，也有許多台灣出身的員工。」

他進一步指出，雙方在棒球層面的交流亦早有基礎，包括上季中職打擊王吳念庭曾效力西武獅多年，如今又迎來林安可加入，若再往前追溯，渡邊久信也曾來台擔任教練，顯示西武與台灣棒壇長年累積的深厚淵源。

後藤老闆直言，「彼此之間有著非常高的親和性，因此在這樣的背景之下，讓西武獅與統一獅這兩支同名的『獅隊』彼此競逐，我覺得非常有趣。」他也補充表示，「若有機會的話，我自己也很想促成這樣的對戰。」

值得一提的是，林安可日前受訪時也曾提到，「希望有一天能穿著西武的球衣，在台灣與統一對戰，如果那一天真的實現⋯⋯現在就覺得非常期待。」