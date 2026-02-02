運動雲

>

從吳念庭到林安可！西武老闆對「台日雙獅」交流賽持正面態度

▲▼25年球季結束後正式行使旅外FA權力的台灣職棒好手林安可，確定加盟日本職棒強權埼玉西武獅隊，為了展現球團對林安可選手加盟的重視，埼玉西武獅球團也將1月9日於台北為林安可選手舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲林安可加盟西武獅，勾起「台日雙獅」交流話題。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本職棒埼玉西武獅老闆後藤高志今（2）日視察春季訓練營，期間談及球團未來的海外交流構想，並首度公開提到「台日雙獅對決」的可能性，對於未來在台灣安排西武獅與統一獅交手一事，表達正面且開放的態度。

西武本季自中華職棒統一7-ELEVEn獅網羅外野手林安可，形成「從獅隊到獅隊」的話題性轉隊，也再度引發外界對台日獅隊交流的關注。西武與統一長期維持友好關係，此次補強也被視為雙方連結延續的一環。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後藤老闆透露，今年1月曾因非棒球相關事務造訪台灣，並對當地氛圍留下深刻印象，「台灣的人們對日本抱持著非常深厚的親近感，而且以西武集團來說，也有許多台灣出身的員工。」

他進一步指出，雙方在棒球層面的交流亦早有基礎，包括上季中職打擊王吳念庭曾效力西武獅多年，如今又迎來林安可加入，若再往前追溯，渡邊久信也曾來台擔任教練，顯示西武與台灣棒壇長年累積的深厚淵源。

後藤老闆直言，「彼此之間有著非常高的親和性，因此在這樣的背景之下，讓西武獅與統一獅這兩支同名的『獅隊』彼此競逐，我覺得非常有趣。」他也補充表示，「若有機會的話，我自己也很想促成這樣的對戰。」

值得一提的是，林安可日前受訪時也曾提到，「希望有一天能穿著西武的球衣，在台灣與統一對戰，如果那一天真的實現⋯⋯現在就覺得非常期待。」

關鍵字： 日本職棒埼玉西武獅後藤高志中華職棒統一獅吳念庭林安可

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

爆衝突後還是逆轉勇士　獵鷹主帥柯納賽後怒轟「5打8」！

爆衝突後還是逆轉勇士　獵鷹主帥柯納賽後怒轟「5打8」！

澳網決賽10勝0敗紀錄告終　喬科維奇仍幽默盛讚艾卡拉茲：未來10年會常見

澳網決賽10勝0敗紀錄告終　喬科維奇仍幽默盛讚艾卡拉茲：未來10年會常見

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

熱門新聞

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全殊死戰4支0無緣冠軍

2平野惠一曝高宇杰落淚往事

3年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常

4洋基補強浮現新人選

5絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

最新新聞

1兄弟王牌羅戈親曝返台辛苦航程

2兄弟大巨蛋假日場縮水？領隊這麼說

3兄弟談薪95%完成、幾乎無人扣薪

4兄弟王牌高強度訓練只為贏回總冠軍

5中信兄弟豪華教練陣容曝光！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【我不是變態QQ】店員奔跑接客「內褲意外露出」　顧客嚇壞奪門逃出

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

【太帥了】老夫婦遭痛毆！21歲青年路見不平「鎖喉制伏」

大聲逛JYP「遇到BIGBANG舞者」　抓住逼問：妳跑到這裡工作？！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366