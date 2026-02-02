火箭射手謝帕德被冠上「柯瑞系」暱稱　湯普森直言不認同

▲謝帕德被球迷冠上「柯瑞系」暱稱。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

休士頓火箭昨（1）日在主場驚險守成，以些微差距擊敗達拉斯獨行俠，焦點卻落在賽後的場外話題。針對火箭二年級後衛謝帕德（Reed Sheppard）近日被球迷冠上帶有「柯瑞系」的暱稱，而身為浪花兄弟組合的湯普森（Klay Thompson ）表示自己並不認同。

昨日比賽中，火箭成功在主場頂住壓力，擊退由狀元新秀弗拉格（Cooper Flagg）領軍的獨行俠。謝帕德此役表現相對低調，全場僅拿下6分，三分線外4投盡墨，未能延續近期外線火力。

儘管如此，謝帕德在NBA生涯第2個賽季整體狀態持續升溫，外線手感穩定，也讓部分火箭球迷以帶有話題性的「Cocaine（可卡因，為一種毒品）Curry」暱稱形容其瘋狂的投射能力。不過，身為柯瑞前隊友的湯普森表態反對。

▲湯普森、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森表示，「我認為里德（謝帕德）是一名很棒的射手，但我不覺得有任何人應該跟史蒂芬（柯瑞）被放在同一句話裡，那真的太誇張了。」

柯瑞在NBA歷史上的外線地位早已無庸置疑，無論三分球總命中數、單季產量或投射影響力，幾乎重新定義了聯盟對外線進攻的想像，也因此被普遍視為「獨一無二」的存在。

不過，謝帕德本季仍逐步站穩輪換角色，三分球命中率達39%，且不少出手來自運球後或高難度進攻情境，展現不小的成長跡象。