加盟軟銀首次牛棚！徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹春訓進入第1個循環第2天，新加盟的台灣王牌投手徐若熙正式揭開神秘面紗。這名WBC台灣代表右投首度進牛棚練投，在小久保裕紀總教練與城島健司CBO全程關注下，對捕手谷川原投出47球，成為當天春訓焦點。

根據日媒《Sponichi Annex》徐若熙此次被安排在A組牛棚亮相，投球過程節奏穩定，從第16球開始更加上裁判進行實戰模擬，展現貼近比賽的調整內容。日媒徐若熙展現以好球為主的投球內容，除了直球外，也投出曲球與滑球等多種變化球。

前一天完成較輕量的調整後，徐若熙如期於2日正式進入牛棚階段，象徵春訓進度再向前推進。

日媒介紹，徐若熙是在日、美多支球團競逐下，以3年、總額15億日圓的超大型合約加盟軟銀。他擁有最快158公里的速球，並具備多樣化的變化球種。2019年選秀加盟台灣味全龍，並於2023年榮獲台灣大賽MVP，實力備受肯定。