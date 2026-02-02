王溢正剛回鍋就有任務！樂天桃猿深化跨國交流　11人赴金鷲春訓

▲2026樂天桃猿開訓，王溢正。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

為深化樂天集團旗下職業棒球隊之間的人才交流，日本職棒樂天金鷲隊與中華職棒樂天桃猿隊於2026年春訓期間展開雙向交流計畫，透過教練與選手的實際互訪，持續強化跨國棒球合作關係，也為雙方注入更多學習與成長動能。

樂天金鷲隊方面，將由銀次大使與岡島豪郎大使於2月4日至6日來台，參與樂天桃猿在桃園進行的春訓活動，為期三天的交流指導，分享日本職棒在訓練方式、比賽策略與選手養成上的實務經驗，協助桃猿球員提升技術細節與臨場應變能力。

桃猿隊也將展開回訪交流，派出二軍總教練鄭兆行、投手教練王溢正、體能教練洪全億，以及投手朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、王志煊，並搭配情蒐分析師在內共11人，於2月7日至11日前往日本，參與樂天金鷲隊春訓行程，進行訓練觀摩與專業研習。

此次春訓交流被視為雙方合作體系中的重要一環，透過系統化的人才互訪與資源共享，促進訓練理念與專業經驗的整合，有助於強化球隊發展與整體競爭力。

未來，樂天集團也將持續推動更多跨國交流與合作計畫，深化旗下球隊之間的連結，打造更完整且具國際視野的棒球發展體系。

▲▼銀次（上）、岡島豪郎（下）。（圖／樂天桃猿提供）