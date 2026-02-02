新的GOAT誕生？艾卡拉茲22歲集齊四大滿貫　賽後致敬喬帥展球王格局

▲西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）擊敗38歲塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）收下生涯首座澳網男單冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

2026年澳洲網球公開賽男單決賽，22歲的西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經4盤大戰逆轉擊敗38歲塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic），成功奪得個人首座澳網金盃，不僅寫下歷史新頁，更達成史上最年輕「生涯全滿貫」的壯舉。奪冠後的艾卡拉茲也大展球王風範，頒獎典禮上第一時間向對手喬科維奇致敬，感性表示這位傳奇球星一直是他前行的動力。

艾卡拉茲在台灣時間1日晚間擊敗喬帥，迎來職業生涯澳網男單首冠，還寫下多項震撼網壇的紀錄，他除了以22歲 272 天之年齡達成「生涯全滿貫」壯舉，正式超越同胞前輩納達爾（Rafael Nadal）保持紀錄，成為男子網壇歷史上最年輕集齊四大滿貫金盃的球員外，才22歲的他職業生涯已坐擁7座大滿貫冠軍，奪魁效率在同齡時期遠超費德勒（Roger Federer）與喬科維奇，其8次闖入大滿貫決賽7次奪冠的表現，再次鞏固了他作為新世代領軍者的統治地位。

▲西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）收下生涯首座澳網男單冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

而艾卡拉茲在奪冠後的頒獎禮上展現了極高的情商與敬意，他首先向對手喬科維奇致敬道：「首先我想談談Novak（喬科維奇），我認為你絕對值得所有人的掌聲，你們說我做得非常出色，但你所做的一切才真正鼓舞人心，這不僅是對網球選手，對所有運動員、對全世界所有人來說都是如此。當然，對我來說也是如此。你每天都和你的團隊一起努力訓練，打出如此精彩的網球。我非常享受看你比賽。能和你共用更衣室，一起在球場上拚搏，我感到務必榮幸。非常感謝你所做的一切，這真的激勵著我。」

隨後艾卡拉茲也特別提到了坐在看台上觀戰的傳奇前輩納達爾，感性地表示：「對我來說，看到納達爾現在就坐在對面的看台上，感覺有一點點奇怪。我想這應該是第一次……如果我沒記錯的話，以職業球員的身分。因為我知道在我大概14、15歲的時候，你就在關注我了，這已經是很長一段時間了。但對我來說，能在你面前比賽是一種巨大的榮幸。我們在球場上有過一些偉大的對決，雖然次數不多，但能與你共享球場、一起訓練、比賽、在更衣室相處，現在又看到你來觀看我的比賽，這是一種榮幸，非常感謝你能來到這裡。」

最後艾卡拉茲在致辭最後也向自己的團隊表達了感激之情，他直言為了這座獎盃付出了極其艱苦的努力，情緒起伏如同雲霄飛車一般，感謝團隊每天推動他做正確的事情，他強調這座獎盃永遠屬於團隊，並表示自己已迫不及待想在明年重返墨爾本。