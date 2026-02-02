運動雲

中華隊注意！韓國隊有望補韓裔太空人工具人　彌補傷兵潮戰力缺口

▲惠特康（Shay Whitcomb）。（圖／達志影像／美聯社）

▲惠特康（Shay Whitcomb）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

外媒報導韓裔大聯盟球員惠特康（Shay Whitcomb）有望參加WBC韓國隊，成為補強內野戰力的新拼圖。隨著2月6日世界棒球經典賽（WBC）韓國隊名單即將公布，韓裔球員動向再度成為焦點。依規定，本屆各國名單將由大聯盟統一對外發布。

回顧2023年經典賽，具韓裔背景的艾德曼（Tommy Edman）曾代表韓國出賽，並因使用韓文名字「賢秀」作為中間名引發討論。本屆賽事外界預期韓裔球員數量有望增加，除了紅雀投手歐布萊恩（Riley O’Brien）、老虎外野手瓊斯（Jeremiah Jones）被傳幾乎已點頭外，太空人內野手惠特康也被點名是熱門人選之一，另有水手投手丹寧（Dane Dunning）同樣在候補名單之列。

相較歐布萊恩、瓊斯討論度較高，惠特康過去聲量較低，但近期韓國隊內野戰力突然告急，讓他的名字逐漸浮上檯面。韓國隊接連傳出傷兵消息，金河成疑似在韓國期間滑倒造成右手中指肌腱斷裂，預估需4到5個月復原；宋成文則在打擊訓練時拉傷側腹，內野人手緊縮之下，能守三壘、游擊與二壘的多功能型內野手更顯珍貴。

惠特康的大聯盟資歷並不算深，2020年選秀第5輪被太空人選中，直到2024年才登上大聯盟舞台，2024、2025年各出賽20場，合計40場73打數敲13安、1轟、6打點，打擊率0.178、上壘率0.231、長打率0.260。不過他的火力在小聯盟更具說服力，2025年在3A出賽107場，敲出25轟、16盜，長打率高達0.509；3A生涯累積302場、73轟、54盜，展現具長打與速度的內野型態。

根據韓媒《文華日報》報導，這波「韓裔大聯盟球員」招募潮，背後也有KBO戰力強化委員長趙啟鉉與總教練柳志炫的親自出馬。兩人去年3月走訪佛州、亞利桑那春訓基地，8月更在美國停留超過一週、搭機超過8次逐一拜訪溝通，甚至準備繡上球員名字與母親名字的國家隊球衣作為禮物，成功打動球員心防。趙啟鉉也曾透露，不少球員因此說出「想在母親的故鄉披上國家隊球衣比賽、想孝順母親」的心聲。

名單倒數公布之際，惠特康究竟能否入列、扛起宋成文受傷後的內野空缺，也成為韓國隊備戰WBC的重要看點。

關鍵字： 韓裔球員WBC惠特康韓國隊棒球











